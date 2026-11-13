MODA

O que acontece antes do desfile? Ensaio geral antecipa emoção da 12ª edição do Afro Fashion Day

Preparação para o desfile deste sábado (14), no Pelourinho, reuniu os 70 modelos do casting e revelou histórias de força e persistência



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 22:53

Ensaio geral Afro Fashion Day 2026 Crédito: Sora Maia

Quantos "nãos" formam um sonho? Em uma trajetória de realizações, alguns deles certamente aparecerão no caminho. Áurea Rodrigues sabe o que isso significa. Em 2024, a modelo resolveu participar de uma seletiva para o desfile, promovido CORREIO, pela primeira vez. Não foi aprovada. Reconheceu que ainda não estava preparada e, um ano depois, tentou novamente. Mais uma reprovação. Nesta sexta-feira (13), ela esteve no ensaio geral para o espetáculo de moda, na Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Agora, como uma das modelos que integram o casting da 12ª edição do evento.

“Estar no elenco do Afro Fashion Day 2026, pra mim, é surpreendente. Ainda está sendo irreal, acho que só vou começar a acreditar no dia. A tentativa constante nos leva a patamares que a gente não imagina”, afirmou a jovem, de 20 anos.

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Quem também ainda tem o mesmo brilho nos olhos de quem está participando pela primeira vez é a modelo da One Models Simone Costa, 45, que coleciona sete participações no desfile. “A gente espera pelo Afro o ano todo. Tem aquela expectativa de ‘será que vai dar?’, mas, quando a gente tem o nome confirmado, é que a magia acontece, porque a gente tem certeza de que vai participar desse evento maravilhoso. Eu me sinto muito realizada”, revelou.

Participando pela segunda vez, Mário Ângelo, 44, compartilha o mesmo sentimento. “É muito importante estar aqui nesse evento maravilhoso, no meio de tantos modelos que participaram das seletivas de bairro e de agências. Estou muito feliz por ter sido selecionado e poder representar um evento tão grandioso”, destacou.

Ao todo, 70 modelos formam o elenco que vai desfilar no espetáculo de moda deste sábado, às 19h. Entre eles, participantes escolhidos em seletivas e modelos vinculados às agências Periferia do Futuro, One Models, 40 Graus, LV Models, DS Models, Home Model, BI Produções e Jovens Periféricos. As Misses Bahia 2026 e 2027, Gabrielle Montalvão e Ana Vitória Carvalho, respectivamente, também estão confirmadas.

Durante o ensaio, eles receberam orientações para o desfile e conheceram a passarela por onde desfilarão peças de 41 marcas baianas de roupas e acessórios. Fazem parte do evento Abanto, Adriana Meira, Alex Milanny, Ateliê Aurora, Ateliê Casalinda, Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, Axômi, Balbina, By Aninha, Christian Jonathas, Costa Ribeiro, Criollo, Deco Sodré, Ed Carlos, Ethnic Revival Marc Bell, Filipe Dias, Fios de África, Guilherme Almeida, Incid, Janaína Rodrigues, Jean Nogueira, João Damapejú, Katuka Africanidades, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mario Farias, Meninos Rei, Moab, Mônica Anjos, N Black, Negrif, Nós Macramê, Regina Navarro BellaOyá, Rey Vilas Boas, Silverino Ojú, Soudam, TÁBOMPRAVOCÊ, Uanga, Uka e Yame.

Quem passou pelo local durante o evento-teste ficou encantado. É o caso de Elicir Veiga, de 72 anos, turista de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. “Estou achando maravilhoso, porque eu moro no sul do Brasil, é completamente diferente daqui. A gente vê a cultura negra e se emociona com tudo isso. É muito lindo”, contou.

Rainhas e Reis

Em 2026, o Afro Fashion Day terá como tema "Rainhas e Reis", celebrando a ancestralidade, cultura e legado dos povos da África. Um dos principais objetivos é ampliar o conhecimento acerca desses reinados para além dos estereótipos eurocêntricos.

Atualmente, existem três Estados africanos soberanos cuja chefia de Estado é exercida por monarcas. Um deles é Essuatíni, monarquia em que o rei possui amplos poderes políticos. Já Marrocos é uma monarquia constitucional, na qual o rei também exerce influência política significativa, enquanto Lesoto possui uma monarquia constitucional e parlamentar, na qual o rei exerce principalmente funções representativas e simbólicas.

Ao CORREIO, a historiadora Brenda Oliveira explicou que, ao observarmos além das fronteiras dos Estados Nacionais, também encontramos outros reinos, a exemplo do Reino Zulu, na África do Sul, o Reino de Buganda, em Uganda, o Reino Ashanti, em Gana, e o Reino do Benin, na Nigéria.

De acordo com ela, a ideia de sobrevivência desses reinos não deve transmitir a impressão de que essas organizações não sofreram transformações ao longo dos séculos.

“Essas instituições também são produtos de processos históricos e, portanto, foram profundamente transformadas pelas experiências que esses povos vivenciaram, como o colonialismo e a formação dos Estados Nacionais africanos”, destacou.

Programação

Antes mesmo de o desfile começar, o público vai poder aproveitar a Feira da Sé, que começa às 11h e vai até às 21h. Promovida pelo Instituto ACM, ela integra a programação com 35 barracas dedicadas à moda, aos acessórios, ao artesanato, às artes visuais e à gastronomia.

Entre as marcas que participam da feira, estão Tropicalize, Nice Costa, Baioca, Negra Artesanato, Vistosa, Brechó Miga Loka Desapega, Licor da Lulu, Emana Bahia, Binha Artesanatos, Ceuartes, Atelier Ana Fonseca, Doçura da Memy, Larô – Arte Criativa, Preta d’Arte, Blackpim, Negra Eli Amigurumi, JL Criartes Saboaria Artesanal, Africanidade Afromeji, Negra Lu, oliviabolosdecorados, CafecomOxe, D3powweblack, Baiana Zen, Nanda Acessórios Personalizados, Pérola Negra, Candaces Moda Afro, Virley Santos, Mimos da Pri, Associação de Mulheres Empreendedoras, Grupo Solidário Juntos Pelo Bem, Janaína Rodrigues e Rey Vilas Boas.

Além disso, o público também poderá participar de oficinas gratuitas de turbante, das 11h às 12h e das 15h às 16h; de croquis, das 13h às 14h; e de costura, das 14h às 15h.

Serviço

Afro Fashion Day 2026 — Rainhas e Reis

Data: 14 de novembro de 2026, sábado

Local: Praça Terreiro de Jesus, Pelourinho, Salvador

Feira da Sé: das 11h às 21h

Desfile: a partir das 19h

Entrada gratuita