Parceria entre Afro Fashion Day e Bracell traz sustentabilidade para passarela

Vestido em viscose desfilado pela modelo Maiara Amorim no AFD. Crédito: Arisson Marinho

Nos últimos anos, os conceitos de sustentabilidade passaram a ter uma presença cada vez mais forte nas passarelas de desfiles de moda por todo o mundo e no Afro Fashion Day não poderia ser diferente. Com ações sustentáveis em cada uma das suas edições, o evento deste ano contou com um look especial, feito de viscose, em parceria com a Bracell, empresa líder na produção da celulose solúvel. A base utilizada na produção do tecido vem de eucaliptos cultivados de modo sustentável em cerca de 38 municípios baianos.

A viscose é uma fibra fabricada a partir de cavacos de madeira de árvores pouco resinosas ou do línter da semente do algodão, matéria prima natural biodegradável pode ser encontrada em diversos itens de uso diário, como papel, produtos de higiene pessoal e alimentos. Na moda, o tecido é altamente versátil e leve, sendo usado para produzir roupas de caimento suave e elegante. Sua natureza fluida confere movimento gracioso às peças, proporcionando um toque delicado e confortável.

Idealizado e produzido pelo artista plástico e curador de moda do Afro Fashion Day, Fagner Bispo, e pelo stylist Filipe Dias, ambos estilistas, o vestido integrou o bloco Realeza do desfile. Segundo Fagner, o processo criativo envolveu pensar na contribuição com o meio ambiente através do reuso. “Escolhemos a viscose por ser produzida com uma das matérias primas que a Bracell fornece e acho importante a empresa ter essa proposta de trazer a sustentabilidade para a passarela”, afirmou Fagner. “Infelizmente, a moda segue sendo uma das indústrias que mais poluem no mundo. Então temos que ter a consciência de reaproveitamento da matéria prima, justamente para contribuir com o meio ambiente e o bem estar das próximas gerações”, completou.

Missão da Bracell dialoga com o Afro Fashion Day através da proposta de diversidade e sustentabilidade. Crédito: Lucas Assis

Produção

Anualmente, a Bracell gera 500 mil toneladas de celulose solúvel, sendo 110 mil destinadas à produção do tecido na China. A fábrica está localizada no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, de onde a matéria prima é destinada às indústrias de viscose e outros produtos, como medicamentos, cosméticos, telas de computador, alimentos, filtros de cigarros e pneus.

De acordo com a gerente de Comunicação Bracell na Bahia, Cintia Liberato, a missão da empresa dialoga diretamente com o Afro Fashion Day através da proposta de diversidade e sustentabilidade. “Um projeto como o AFD oferece novas oportunidades de colaboração, inovação e parceria de negócios. Celebramos a nossa matéria prima num evento com potencial para influenciar pessoas negras a sentirem orgulho de ser quem são, reconhecerem sua força, potência, empreendedorismo e beleza indiscutíveis”, disse.