Parentes, amigos ou simples curiosos que se encantaram pela passarela mais negra do Brasil

Torcida da beleza . Crédito: Arisson Marinho

A atmosfera era de grande expectativa para quem aguardava os mais de 70 modelos que roubaram a cena no Afro Fashion Day 2023, com toda elegância, beleza e ancestralidade da Mãe África. A cada entrada na passarela e já se ouvia a gritaria, elogios e palavras de incentivo. Câmeras para todos os lados e olhares atentos que não perdiam um look.



Familiares e amigos sorriam ao ver os rostos amados entrarem em cena e formavam uma torcida organizada, empenhada ao máximo para demonstrar apoio. Muitos curiosos, atraídos pelo desfile de moda a céu aberto, dançavam contagiados pelo som do DJ Telefunksoul e aplaudiam entusiasmados.

Foi o caso da família Souza, que assistiu a um desfile de moda pela primeira vez. Marialita e Gutemberg foram acompanhar a filha Ana Carla Souza. “Ela é apaixonada por moda e acompanha tudo deste universo. Então, viemos passear em família”, afirmou Marialita.

Ana Carla Souza, Guttemberg Souza e Marialita Souza. Crédito: Luiza Gonçalves

“Um evento que traz a importância da afirmação. Esse é um momento positivo, da gente colocar uma outra versão da nossa história, da relevância do continente africano e do povo negro”, ponderou Andaraí, que estava acompanhada da amiga Maria da Purificação. Ela disse que sempre teve curiosidade de ir ao AFD e que finalmente pode concretizar o desejo.

Na plateia, Gabriela Silva também foi ao AFD movida pela proposta de celebração da negritude através da moda: “Um evento que representa a minha identidade, nesse local [Pelourinho] que é palco da história e que tem muita representatividade para nós. Eu fico deslumbrada com essa forma de afirmação dos negros envolvidos com moda e empreendedorismo”.

Para as famílias e amigos dos modelos, os sentimentos eram sempre os mesmos: ansiedade, expectativa e muito orgulho. Numa fileira bem próxima à passarela estavam três senhoras muito simpáticas: Auda, Mariusa e Lígia. Elas foram assistir Alexia Bairon, que atua como modelo há 20 anos. “Eu fico emocionada e desejo muita sorte para minha filha. Todo desfile é a mesma emoção, ainda mais nesse, que é aqui em Salvador, onde posso vir mesmo com essa dificuldade [aponta para as muletas]. Minha expectativa da passarela? Vou fazer um barulho, tô aqui para isso”, revelou Auda.

Auda, Mariusa e Lígia foram prestigiar Alexia Byron. Crédito: Luiza Gonçalves

Jandiara é mãe da modelo Giselle Cristine, que fez sua segunda participação no AFD. Acompanhada de outros familiares, destacou o momento como uma vitória: “Me sinto realizada, ver ela galgar o sonho dela é maravilhoso”. Julie Miranda , esposa do modelo Caio Bôuças, concorda: “Esse desfile é uma conquista muito grande, tanto para ele quanto para os outros modelos. Hoje, eles estão aqui ganhando a passarela e o mundo”.

“Me sinto a avó mais orgulhosa do mundo porque estou vendo minha neta representando nossa raça, nesse mês tão extraordinário, de tantas recordações do nosso passado sofrido, mas também de grandes afirmações da nossa luta”, festejou Maria da Purificação, avó da modelo Lara Sofia.