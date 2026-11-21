MODA

Quem cria a beleza das rainhas e dos reis do Afro Fashion Day?

Bastidores do desfile no Pelourinho contou com profissionais de maquiagem, unhas, cabelo e tranças, incluindo vencedores de concursos promovidos pelo CORREIO



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:01

Trabalho do time de trancistas se destacou nessa edição Crédito: Lucas Assis

A preparação dos 70 modelos da 12ª edição do Afro Fashion Day começou cedo no sábado (14), no Pelourinho, em Salvador. Com o tema “Rainhas e Reis”, o desfile realizado pelo CORREIO reuniu, nos bastidores, maquiadores, trancistas e manicures para criar a beleza que foi à passarela no Terreiro de Jesus.

“A gente decidiu, dentro dos blocos, trazer o impacto visual da realeza, mas também muito glamour, com dourado, muito batom vermelho nas bocas, para que os modelos não levem apenas os produtos e as roupas, mas que eles se sintam empoderados e felizes com o resultado”, disse Roma Aragão, que liderou a equipe de maquiagem do evento ao lado de Dino Neto.

Beleza - Afro Fashion Day 2026 1 de 67

Uma das patrocinadoras do desfile, a Avon assinou a maquiagem desta edição. “Olhando sobre a performance de produtos, a gente conseguiu, com mais de 70 modelos, a cor exata de cada um dos tons de pele, sem precisar fazer mistura de cores. Isso é a tecnologia da maquiagem Avon”, destacou Valéria Conceição, head de marketing, perfumaria, presentes, cuidados pessoais e marca social da Avon.

Na maquiagem, atuaram Dino Neto, Mario Moraes, Roma Aragão, Jonathan Souza, Jaiane Sousa, Juliane Almeida, Jober Moura e Alex Valentin. O cabeleireiro Rei Borges trabalhou com o assistente Bernardh Menezes, e Maricelma Pereira e Ana Paula foram as manicures. A equipe de tranças reuniu Railane Ramos, Gabriela Martins, Ediene Santos, Laís Macedo, Raissa Conceição, Taiane Oliveira, Julima Conceição, Marcelo Cardoso, Luana Estephanie, Naomi Santos e Olga Pinho.

Concursos

Em outubro de 2026, o Afro Fashion Day promoveu concursos de maquiagem e tranças para selecionar profissionais de Salvador para a equipe de beleza do desfile. Na primeira etapa, os candidatos enviaram fotos de seus trabalhos. Seis nomes avançaram à final, em que demonstraram técnica, criatividade e estilo próprio diante de um júri formado por maquiadores e produtores de moda.

Na categoria de tranças, Naomí Santos venceu a disputa, seguida por Marcelo Cardoso e Julima Santos. “Estou muito feliz de participar de um evento como esse. O Afro Fashion Day não só celebra a nossa representatividade, como também abre espaço para nós, trancistas, mostrarmos a nossa arte”, disse Naomí ao fim da competição.

Na maquiagem, Juliane Almeida ficou em primeiro lugar, Jonathan Souza da Silva em segundo e Jaiane de Sousa em terceiro. “Sonhei com essa maquiagem. Ela apareceu pra mim em um sonho, e eu decidi reproduzir na modelo, o que me levou ao primeiro lugar. Estou muito grata”, contou.

Com os concursos, o Afro Fashion Day deu visibilidade ao trabalho de quem cria a beleza do desfile. No Terreiro de Jesus, a maquiagem e os penteados ajudaram a traduzir o tema “Rainhas e Reis” nos looks das 41 marcas de roupas e acessórios que passaram pela passarela.

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