Quem vai reinar na passarela? CORREIO revela nomes escolhidos na big seletiva do Afro Fashion Day 2026; confira

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Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:31
Ansiedade foi a palavra que definiu os últimos dias de quem participou da big seletiva para o Afro Fashion Day 2026, no último sábado (19), no Aeroporto de Salvador. Na ocasião, centenas de candidatos foram até o auditório do espaço em busca de uma vaga no casting do desfile.
Critérios como atitude, postura e adequação foram avaliados pela comissão de jurados, composta pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, pela jornalista Gabriela Cruz e pelo maquiador Dino Neto. Realizado pelo CORREIO, o Afro Fashion Day já revelou talentos que, hoje, atuam dentro e fora do Brasil.
Selecionados Afro Fashion Day 2026
Em sua 12ª edição, o desfile acontecerá no dia 14 de novembro, no Pelourinho, e terá como tema "Rainhas e Reis", ampliando o olhar sobre o significado da realeza negra para além dos estereótipos ocidentais. Os candidatos escolhidos serão contatados pela equipe do jornal por meio dos dados informados no momento da inscrição.
1. AMANDA DOS SANTOS
2. ANA CAROLINA
3. ÁUREA RODRIGUES
4. CA NASCIMENTO
5. DIOGO DO CARMO
6. ERIKA AZEVEDO
7. FACORAT RAPHAEL
8. GEISEANE FERREIRA
9. GUILHERMO FERNANDES
10. ÍCARO CONCEIÇÃO
11. IURY SANTOS
12. JOYCE SANTOS
13. LAÍS FERREIRA
14. LEON D’LISBOA
15. JUAN SAULO
16. MARIANE FRANÇA
17. MAYA
18. NANCY SANTANA
19. OSANA SANTOS
20. OSNI NASCIMENTO
21. SOL BATISTA
22. SUELEN DOS SANTOS
23. TAILA SANTOS
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.