DESFILE

Quem vai reinar na passarela? CORREIO revela nomes escolhidos na big seletiva do Afro Fashion Day 2026; confira

Após seleção no Aeroporto de Salvador, 23 candidatos foram escolhidos para integrar a passarela da 12ª edição do evento, que terá como tema “Rainhas e Reis”



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:31

Big seletiva Afro Fashion Day 2026 Crédito: Alinearths e Vinícius Chaves

Ansiedade foi a palavra que definiu os últimos dias de quem participou da big seletiva para o Afro Fashion Day 2026, no último sábado (19), no Aeroporto de Salvador. Na ocasião, centenas de candidatos foram até o auditório do espaço em busca de uma vaga no casting do desfile.

Critérios como atitude, postura e adequação foram avaliados pela comissão de jurados, composta pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, pela jornalista Gabriela Cruz e pelo maquiador Dino Neto. Realizado pelo CORREIO, o Afro Fashion Day já revelou talentos que, hoje, atuam dentro e fora do Brasil.

Selecionados Afro Fashion Day 2026 1 de 23

Em sua 12ª edição, o desfile acontecerá no dia 14 de novembro, no Pelourinho, e terá como tema "Rainhas e Reis", ampliando o olhar sobre o significado da realeza negra para além dos estereótipos ocidentais. Os candidatos escolhidos serão contatados pela equipe do jornal por meio dos dados informados no momento da inscrição.

Confira a lista com os selecionados

1. AMANDA DOS SANTOS

2. ANA CAROLINA

3. ÁUREA RODRIGUES

4. CA NASCIMENTO

5. DIOGO DO CARMO

6. ERIKA AZEVEDO

7. FACORAT RAPHAEL

8. GEISEANE FERREIRA

9. GUILHERMO FERNANDES

10. ÍCARO CONCEIÇÃO

11. IURY SANTOS

12. JOYCE SANTOS

13. LAÍS FERREIRA

14. LEON D’LISBOA

15. JUAN SAULO

16. MARIANE FRANÇA

17. MAYA

18. NANCY SANTANA

19. OSANA SANTOS

20. OSNI NASCIMENTO

21. SOL BATISTA

22. SUELEN DOS SANTOS

23. TAILA SANTOS