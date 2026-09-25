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Quem vai reinar na passarela? CORREIO revela nomes escolhidos na big seletiva do Afro Fashion Day 2026; confira

Após seleção no Aeroporto de Salvador, 23 candidatos foram escolhidos para integrar a passarela da 12ª edição do evento, que terá como tema “Rainhas e Reis”

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:31

Big seletiva Afro Fashion Day 2026
Big seletiva Afro Fashion Day 2026 Crédito: Alinearths e Vinícius Chaves

Ansiedade foi a palavra que definiu os últimos dias de quem participou da big seletiva para o Afro Fashion Day 2026, no último sábado (19), no Aeroporto de Salvador. Na ocasião, centenas de candidatos foram até o auditório do espaço em busca de uma vaga no casting do desfile.

Critérios como atitude, postura e adequação foram avaliados pela comissão de jurados, composta pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, pela jornalista Gabriela Cruz e pelo maquiador Dino Neto. Realizado pelo CORREIO, o Afro Fashion Day já revelou talentos que, hoje, atuam dentro e fora do Brasil. 

Selecionados Afro Fashion Day 2026

Amanda dos Santos por Alinearths e Vinícius Chaves
Ana Carolina por Alinearths e Vinícius Chaves
Áurea Rodrigues  por Alinearths e Vinícius Chaves
Ca Nascimento por Alinearths e Vinícius Chaves
Diogo do Carmo por Alinearths e Vinícius Chaves
Erika Azevedo  por Alinearths e Vinícius Chaves
Facorat Raphael por Alinearths e Vinícius Chaves
Geiseane Ferreira por Alinearths e Vinícius Chaves
Guilhermo Fernandes  por Alinearths e Vinícius Chaves
Ícaro Conceição  por Alinearths e Vinícius Chaves
Iury Santos  por Alinearths e Vinícius Chaves
Joyce Santos  por Alinearths e Vinícius Chaves
Laís Ferreira  por Alinearths e Vinícius Chaves
Leon D'Lisboa  por Alinearths e Vinícius Chaves
Juan Saulo  por Alinearths e Vinícius Chaves
Mariane França  por Alinearths e Vinícius Chaves
Maya por Alinearths e Vinícius Chaves
Nancy Santana por Alinearths e Vinícius Chaves
Osana Santos  por Alinearths e Vinícius Chaves
Osni Nascimento por Alinearths e Vinícius Chaves
Sol Batista por Alinearths e Vinícius Chaves
Suelen dos Santos  por Alinearths e Vinícius Chaves
Taila Santos  por Alinearths e Vinícius Chaves
1 de 23
Amanda dos Santos por Alinearths e Vinícius Chaves

Em sua 12ª edição, o desfile acontecerá no dia 14 de novembro, no Pelourinho, e terá como tema "Rainhas e Reis", ampliando o olhar sobre o significado da realeza negra para além dos estereótipos ocidentais. Os candidatos escolhidos serão contatados pela equipe do jornal por meio dos dados informados no momento da inscrição.

Confira a lista com os selecionados

1. AMANDA DOS SANTOS 

2. ANA CAROLINA 

3. ÁUREA RODRIGUES 

4. CA NASCIMENTO 

5. DIOGO DO CARMO 

6. ERIKA AZEVEDO 

7. FACORAT RAPHAEL 

8. GEISEANE FERREIRA 

9. GUILHERMO FERNANDES 

10. ÍCARO CONCEIÇÃO 

11. IURY SANTOS 

12. JOYCE SANTOS 

13. LAÍS FERREIRA 

14. LEON D’LISBOA 

15. JUAN SAULO 

16. MARIANE FRANÇA 

17. MAYA 

18. NANCY SANTANA 

19. OSANA SANTOS 

20. OSNI NASCIMENTO 

21. SOL BATISTA 

22. SUELEN DOS SANTOS 

23. TAILA SANTOS 

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

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