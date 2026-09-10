MODA

Quer desfilar? CORREIO seleciona modelos para o Afro Fashion Day 2026

Evento realizado pelo jornal CORREIO já revelou nomes de sucesso na moda nacional e internacional



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:00

Seletiva do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Florian Boccia

O aeroporto de Salvador será cenário de um dos momentos mais aguardados do calendário baiano para quem sonha em ingressar no mundo da moda: a seletiva do Afro Fashion Day 2026. Marcada para o dia 19 de setembro, o momento acontece em um formato ainda maior nesta temporada, das 9h às 17h, no auditório do espaço.

A realização da seletiva ao longo de todo o dia visa ampliar as oportunidades de participação, permitindo que cada candidato escolha o horário que encaixar da melhor forma na rotina.

Seletiva Afro Fashion Day 2025 1 de 14

Em sua 12ª edição, o desfile, promovido pelo jornal CORREIO, tem como tema "Rainhas e Reis", homenageando a força, beleza e a ancestralidade dos povos africanos para além dos estereótipos ocidentais, ampliando as perspectivas acerca do significado da realeza negra.

Ao longo de 11 edições, o Afro Fashion Day foi responsável por revelar talentos que, hoje, representam a Bahia dentro e fora do país. Para o designer Fagner Bispo, curador do AFD, o desfile é, desde o começo, uma grande porta de entrada para quem quer seguir a carreira de modelo.

"Os nossos cases de sucesso estão aí para provar isso. São muitos os modelos que começaram no Afro Fashion Day e que, depois, ganharam o mundo, estão nas grandes passarelas, em capas de revistas, campanhas publicitárias e construindo carreiras cada vez mais potentes. Por isso, gosto de pensar no Afro como um grande workshop de experiência, aprendizado e oportunidades", destacou.

Como participar

Os interessados em participar da seletiva de modelos para o Afro Fashion Day devem ter, no mínimo, 16 anos completos até a data do desfile. Será necessário apresentar documento de identificação oficial com foto no momento da inscrição. Não há limite máximo de idade para participação.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal ou apresentar autorização por escrito, assinada pelo responsável, com cópia do documento de identificação.

A comissão de jurados será composta por profissionais ligados ao universo da moda, que levarão em consideração critérios como presença de palco, atitude, desenvoltura e adequação ao perfil do evento.

Os candidatos escolhidos serão contatados pela equipe do CORREIO, por meio dos dados informados no momento da inscrição, e seguirão para a seletiva final. A data será divulgada em breve, nos canais oficiais do jornal. Leia o regulamento completo.

Serviço

Seletiva Afro Fashion Day 2026

Quando: 19 de setembro;

Horário: das 9h às 17h;

Onde: auditório do Aeroporto Internacional de Salvador, 2º andar (Pr. Gago Coutinho, S/N, São Cristóvão, Salvador-BA);

Inscrições: gratuitas, no local.