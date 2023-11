Saiba como chegar no Afro Fashion Day

O Afro Fashion Day acontece neste sábado (25) no Terreiro de Jesus . Crédito: Marina Silva

Ainda não sabe como chegar no Afro Fashion Day? Se liga que o CORREIO preparou um roteiro especial para você chegar até passarela mais negra do Brasil que será no Largo Terreiro de Jesus neste sábado (25), às 16h.



Os ônibus não entram nas ruas do Pelourinho, então o ponto mais próximo é na Praça da Sé, no Comércio, ou na Barroquinha. Assim que descer na Praça da Sé, é preciso seguir a Estátua Zumbi dos Palmares até o Cravinho, onde o desfile estará acontecendo no Largo Terreiro de Jesus. Caso prefira descer na Barroquinha, uma caminhada de dez minutos te levará para a passarela.

Para quem pretende ir de carro ou moto e ainda não sabe onde deixar o seu veículo, temos cinco estacionamentos regulamentados que estarão funcionando durante o desfile. São eles:

Estacionamento J E Park - Rua do Tijolo, Comércio

Estacionamento Delta Parking - Ladeira da Ordem 3ª de São Francisco, 66, Pelourinho



Estacionamento São Jorge - Rua das Vassouras, Comércio



Estacionamento Delta Parking (Funciona 24 horas) - Avenida José Joaquim Seabra, 190, Pelourinho ou Largo Pedro Archanjo, Rua Inácio Accioly 18/24, Pelourinho



Estacionamento SMS (Funciona 24 horas) - Av. José Joaquim Seabra, Comércio



Devido a diversos eventos que ocorrerão na capital neste sábado, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estará fazendo bloqueios a partir das 11h. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB), os ônibus não vão poder acessar as barreiras e onde o trecho estiver interditado eles serão desviados.

Das 12h às 22h, serão interditadas a Rua Forte de São Pedro, a Av. Sete de Setembro, Praça Castro Alves, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes (até a Rua da Faísca), Rua Chile, Rua da Misericórdia e Praça da Sé. O estacionamento de veículos também ficará proibido neste trecho.

Com a Av. Sete de Setembro interditada para chegar ao Pelourinho, os condutores podem utilizar a Av. JJ Seabra, na Baixa da Sapateiros, e optar por seguir entre três opções: Rua do Taboão, Rua do Tijolo ou final de linha da Barroquinha.

A Rua Carlos Gomes terá o trânsito normal a partir do Clube de Engenharia da Bahia. Já a partir da Casa d´Itália, o trânsito será desviado para a Av. Sete de Setembro no sentido Barra. As vias à direita da Rua Carlos Gomes, que dão acesso ao bairro Dois de Julho, estarão livres. Já as transversais, que dão acesso à Av. Sete, ficarão bloqueadas.

A Av. Lafayette Coutinho é a melhor alternativa para os veículos oriundos tanto do Comércio, quanto do Campo Grande e Politeama. O fluxo de veículos oriundo do Centro Histórico deve seguir pela Ladeira da Praça com destino a Av. José Joaquim Seabra.

A Rua José Gonçalves terá sentido duplo das 10h às 22h.

Os veículos a serviço do evento terão como opção de tráfego a Rua do Tijolo, Travessa do Tijolo, Ladeira da Praça, Rua José Gonçalves e a Praça da Sé.

Especificamente por conta do Afro Fashion Day, das 10h às 22h, as seguintes vias do Pelourinho estarão interditadas: Largo Terreiro de Jesus (no entorno, entre a Rua do Saldanha e a Faculdade de Medicina da Bahia - Ufba), Rua Alfredo de Brito (trecho entre o Largo do Pelourinho e o Largo Terreiro de Jesus).

A partir das 11h, terão barreiras físicas nos locais:

Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (sentido Sefaz);



Rua Chile / Rua Pau da Bandeira;



Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;



Rua das Vassouras / Rua da Ajuda;



Rua do Tesouro / Rua da Ajuda;



Rua do Sodré / Ladeira da Montanha;



Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia;



Rua Carlos Gomes / Rua Santa Theresa;



Rua Carlos Gomes / Rua Pedro Autran;



Av. Sete de Setembro / Travessa Jonathas Abbott;



Av. Sete de Setembro / Rua Horácio César;



Rua Clóvis Spínola / Av. Sete de Setembro;



Av. Joana Angélica / Praça da Piedade;

Av. Sete de Setembro / Rua do Paraíso;



Av. Sete de Setembro / Largo de São Bento



A partir das 12h, as seguintes vias estarão com barreiras móveis:

Ladeira da Praça / Viaduto José Gonçalves;



Rua Chile / Rua do Tesouro;



Rua Miguel Calmon / Rua Pinto Martins;



Rua Carlos Gomes / Av. Sete de Setembro (Casa de Itália);



Rua Politeama de Baixo / Rua Forte de São Pedro;



Av. Sete de Setembro / Rua Politeama;



Rua Direita da Piedade / Praça da Piedade;



Rua Pinto Marins /Ladeira da Montanha.



Largo do Pelourinho/ Rua Pe. Agostinho Gomes;



Largo Terreiro de Jesus/ Rua do Saldanha;



Largo Terreiro de Jesus/ Rua Alfredo de Brito.



O desfile

No dia 25 de novembro, a passarela mais negra do Brasil vai reverenciar a Mãe África, tema da 9ª edição do Afro Fashion Day. O elemento central da proposta, como revela Gil Alves, diretor artístico do desfile e produtor audiovisual, é a celebração das riquezas, das heranças e das tecnologias ancestrais. A proposta passa também pela demarcação da persistência desses elementos na contemporaneidade e, ao mesmo tempo, os apontamentos de futuro. Na passarela, o mergulho ancestral passará pelas realezas africanas, as etnias e afrofuturismo.

O desfile será dividido em três blocos. O Afro Realeza, que abre o evento, terá forte referência ao ouro, com a cor marcada nas peças. “Traremos as referências das realezas africanas, a volumetria, a imponência, o design mais requintado, mais detalhado, com materiais sofisticados”, detalha Gil Alves, diretor artístico do AFD. O bloco também promete trazer o afro empreendedorismo como vertente contemporânea das riquezas africanas.