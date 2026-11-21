REINADO

Salvador vira reino da moda negra em edição do Afro Fashion Day que reuniu 4 mil pessoas

12ª edição do desfile de moda, promovido pelo CORREIO, homenageou reinados africanos, no Pelourinho



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Praça Terreiro de Jesus recebeu novamente o desfile Crédito: Fabíola Freire

Um grande reinado. Foi essa a atmosfera da Praça Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, no momento em que o primeiro modelo pisou na passarela da 12ª edição do Afro Fashion Day, no sábado (14). O desfile de moda, promovido pelo CORREIO, atraiu cerca de 4 mil pessoas, que prestigiaram o casting de 70 modelos exibindo criações de 41 marcas baianas de roupas e acessórios.

Com o tema “Rainhas e Reis”, o evento foi embalado pela música do produtor musical Telefunksoul, pela banda percussiva Fé Menina e pela cantora Cinara, semifinalista do reality “Estrelas da Casa”, uma homenagem à cultura e ao legado dos reinados africanos para além dos estereótipos eurocêntricos.

Confira o look a look e conheça as marcas e modelos

SANGUE REAL - Look a look Afro Fashion Day 2026 1 de 107

COROAS DA BAHIA - Look a look Afro Fashion Day 2026 1 de 89

O FUTURO É NOSSO REINO - Look a look Afro Fashion Day 2026 1 de 88

Desfile - Afro Fashion Day 2026 1 de 111

Desfile em blocos

Três blocos deram o tom do evento. O primeiro deles, intitulado “Sangue Real”, teve o vermelho como cor predominante, celebrando as raízes africanas que chegaram até a Bahia por meio dos povos Iorubás, Jejes, Bantos e tantos outros. Já o segundo, “Coroas da Bahia”, foi dominado pela cor amarela. O bloco fez referência ao ouro, prosperidade, sabedoria e liderança, fazendo uma conexão entre o continente africano e a Bahia.

Enquanto isso, o encerramento ficou por conta do bloco “O futuro é o nosso reino”, na cor azul royal, representando visão, inovação e futuro. A proposta foi fazer com que a realeza negra deixasse de ser apenas memória para tornar-se projeção. “Uma realeza bem baiana, misturada com inspirações africanas”, destacou Fagner Bispo, produtor de moda e curador do Afro Fashion Day.

Marcas e modelos

As roupas e acessórios desenvolvidos para o desfile foram assinados pelas marcas Abanto, Adriana Meira, Alex Milanny, Ateliê Aurora, Ateliê Casalinda, Ateliê Jorge Andrade e Neto Monteiro, Axômi, Balbina, By Aninha, Christian Jonathas, Costa Ribeiro, Criollo, Deco Sodré, Ed Carlos, Ethnic Revival Marc Bell, Filipe Dias, Fios de África, Guilherme Almeida, Incid, Janaína Rodrigues, Jean Nogueira, João Damapejú, Katuka Africanidades, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mario Farias, Meninos Rei, Moab, Mônica Anjos, N Black, Negrif, Nós Macramê, Regina Navarro BellaOyá, Rey Vilas Boas, Silverino Ojú, Soudam, TÁBOMPRAVOCÊ, Uanga, Uka e Yame.

O Afro Fashion Day reuniu 70 pessoas desfilando na passarela: Gabrielle Montalvão, Miss Bahia 2026, e Ana Vitória Carvalho, Miss Bahia 2027; Erivaldo Junior, trabalhador credenciado pelo Aeroporto de Salvador, e Igor Martins, da Neoenergia. O grupo selecionado na Rede Bahia/CORREIO reuniu Alini Gomes, Beatriz Neves, Elaine Alves, Felipe Sena, Jade Freitas, Lucas Andrade, Maria Moreira, Tarsilla Alvarindo e Uelber Souza.

Pela Periferia do Futuro desfilaram Bruce Damasceno, Lucas Hora, Paulo Henrique, Daniel Morais, João Victor Costa, Emanoel Freitas, Sérgio Augusto, Camel Afá, Nathalia Santos, Glaucia Jean, Raquel Cant, Gisele Cristine e Daiara Ferreira. A One Models foi representada por Flávio Santana, Ruan Silva (naur), Belo Monte, Ian Cerqueira, Bakary, Luane Vasconcelos, Simone Costa, Miraildes Alcantara, Lara Ferreira, Finoca de Barros, Luane Santana, Amanda Rocha e Cawan Santos. A 40 Graus levou à passarela Luh Oliveira, Alana Castelo e Evan Salvador; a LV Models, Thialison; e a DS Models, Denilson T., Mario Angelo e Alexia Bairon. Completam o grupo de agenciados Andressa Rodrigues, pela Home Model; Álefe Gileadi, pela BI Produções; e Matheus Magn, pelos Jovens Periféricos.

Também estiveram na passarela os participante de seletivas Amanda Vieira dos Santos, Ana Carolina Ferreira da Cruz, Aurea Carmelita dos Santos Rodrigues, Carine Nascimento dos Santos, Diogo do Carmo Lino, Erica Silva de Azevedo, Facorat Raphael Amani, Geiseane Silva Ferreira, Guilherme Luis da Silva Fernandes, Icaro Conceição, Iury Gomes dos Santos, Joyce Ribeiro dos Santos, Juan Saulo Silva de Araújo, Laís de Araújo Ferreira, Leon D’Lisboa, Mariane dos Santos França, Nancy da Silva Santana, Osni Batista do Nascimento, Ozana Silva Santos, Suèlen dos Santos Passos e Taila Santos de Jesus.

Beleza celebrada

Renata Correia, diretora do CORREIO, celebrou mais uma edição do evento. “A gente se surpreende a cada ano e fica mais contente em poder celebrar a beleza e tudo o que a cultura negra traz. Estar aqui, em mais um ano, nessa 12ª edição, mostra e comprova que o CORREIO entende e conhece o seu povo e divulga para o olhar de todos o que temos de bonito. O Afro Fashion Day é a tradução disso tudo”, afirmou.

Para Luciana Gomes, gerente comercial e marketing do jornal, chegar a mais uma edição do Afro Fashion Day é a reafirmação do compromisso do CORREIO em dar visibilidade à potência criativa, cultural e econômica da moda negra na Bahia. “Mais do que um desfile, o evento consolida-se como uma plataforma de transformação social e de geração de negócios, conectando talentos locais ao grande público e celebrando a identidade que move Salvador”, disse.

O evento também teve um lado social. Todas as lonas utilizadas na programação visual foram doadas para a Cooperativa de Trabalho de Produção e Economia Solidária da Bahia (COOTPESB) e serão transformadas em novos itens, como sacolas impermeáveis. O projeto reúne artesãos, costureiras e artistas, há 16 anos, no Cabula.

Emoção e identidade

Quem esteve no evento, não conseguiu segurar a emoção. É o caso da trancista Tainara Mel Costa, de 38 anos. “O desfile foi maravilhoso. A gente ficou super emocionado de ver nosso povo brilhando na passarela. É muito importante pra gente nos ver representados, ver que somos lindos, potentes, que temos história”, pontuou a soteropolitana.

A jovem Carla Paula, de 23 anos, também é trancista de Salvador e compartilhou uma reflexão. “Fiquei muito emocionada em ver tanta gente negra sendo reconhecida. Me peguei pensando que, anos atrás, fomos submetidos à escravidão e, hoje em dia, estamos em um evento dessa proporção, com milhares de pessoas acompanhando, me deixou muito emotiva”, revelou.

A programação do evento começou às 11h e seguiu até as 21h com a Feira da Sé que, nesta edição, contou com 35 expositores de diversos segmentos (confira a matéria nas páginas 18 e 19).

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