Segunda seletiva do Afro Fashion Day desembarca nesta terça (12) na estação Rodoviária do metrô

Afro Fashion Day 2022. Crédito: Lucas Assis

É uma pessoa negra com idade a partir de 13 anos e deseja desfilar em um dos maiores eventos de moda afro do Brasil? Se prepare. Nesta terça-feira (12) acontece a segunda seletiva de bairro da edição 2023 no Afro Fashion Day, uma iniciativa do jornal CORREIO para celebrar a diversidade e a força das belezas negras. A seleção acontecerá na estação Rodoviária do Metrô de Salvador, de 13h30 às 17h. É só chegar, preencher a ficha de inscrição, posar para fotos e desfilar diante dos jurados. A inscrição é gratuita e não há limite de idade.

As seletivas de bairros dentro da proposta do Afro Fashion Day atendem ao objetivo de democratizar o acesso ao mundo da moda a talentos e modelos não profissionais e não agenciados. A programação conta com três seletivas prévias, além da etapa final, que ocorrerá no dia 29 de setembro. O desfile acontecerá no dia 25 de novembro. Desde sua primeira edição, em 2015, o Afro Fashion Day tem sido um importante ponto de partida para grandes talentos baianos que aspiram a carreira de modelo, mas ainda esbarram nas dificuldades de acesso ao mercado.

A primeira parada, que aconteceu no dia 5 de setembro, contou com 103 inscrições. São corpos negros de diferentes idades (13 a 65), gêneros e jeitos de estar no mundo. A última seletiva de bairro está prevista para o dia 19 de setembro, na Estação Campo da Pólvora.