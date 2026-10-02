Seis trancistas e seis maquiadores seguem na disputa por título de mais criativos de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estúdio Correio
Gabriela Araújo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:04
Criatividade, técnica e identidade estarão em destaque na próxima etapa dos concursos culturais de trancista e maquiador mais criativos de Salvador, promovidos pelo CORREIO. Os profissionais que avançaram na disputa já foram definidos e se preparam agora para a etapa final, marcada para o dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador.
Na disputa pelo título de trancista mais criativo de Salvador, seguem na competição:
Concurso de maquiadores do Afro Fashion Day 2025 e backstage do desfile
- Andrea Neri
- Jamile Santos
- Júlima Conceição
- Emily Silva
- Naomí Santos
- Marcelo Cardoso
A etapa final será realizada das 7h às 13h. O vencedor vai integrar o time de trancistas do Afro Fashion Day 2026, participará do backstage do evento, marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho, e ganhará um kit de produtos de beleza da Avon.
No universo da maquiagem, em que cores se encontram para dar vida a diferentes propostas de beleza, a disputa também já tem seus nomes definidos. Os profissionais que avançaram para a próxima fase são:
- Ísis Gabriele
- Jonathan Souza
- Juliane Almeida
- Marcelo Evangelista
- Miguel Santos
- Jaiane de Sousa
A decisão será realizada logo após a última etapa do concurso de trancista mais criativo de Salvador, das 13h às 17h.
O vencedor também ganhará um kit de maquiagem da Avon e participará do time de maquiadores do Afro Fashion Day 2026, com vivência nos bastidores do evento.
O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.