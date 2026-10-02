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Seis trancistas e seis maquiadores seguem na disputa por título de mais criativos de Salvador

Profissionais avançaram para a etapa final dos concursos culturais promovidos pelo CORREIO, que será realizada no dia 6 de outubro, no aeroporto da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • G

  • Estúdio Correio

  • Gabriela Araújo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:04

Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 Crédito: Florian Boccia

Criatividade, técnica e identidade estarão em destaque na próxima etapa dos concursos culturais de trancista e maquiador mais criativos de Salvador, promovidos pelo CORREIO. Os profissionais que avançaram na disputa já foram definidos e se preparam agora para a etapa final, marcada para o dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador.

Na disputa pelo título de trancista mais criativo de Salvador, seguem na competição:

Concurso de maquiadores do Afro Fashion Day 2025 e backstage do desfile

Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
Preparação de modelos para o Afro Fashion Day 2025 por Lucas Assis
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Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 por Florian Boccia

- Andrea Neri

- Jamile Santos 

- Júlima Conceição 

- Emily Silva

- Naomí Santos

- Marcelo Cardoso

A etapa final será realizada das 7h às 13h. O vencedor vai integrar o time de trancistas do Afro Fashion Day 2026, participará do backstage do evento, marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho, e ganhará um kit de produtos de beleza da Avon.

Maquiador mais criativo de Salvador

No universo da maquiagem, em que cores se encontram para dar vida a diferentes propostas de beleza, a disputa também já tem seus nomes definidos. Os profissionais que avançaram para a próxima fase são:

- Ísis Gabriele

- Jonathan Souza

- Juliane Almeida

- Marcelo Evangelista

- Miguel Santos

- Jaiane de Sousa

A decisão será realizada logo após a última etapa do concurso de trancista mais criativo de Salvador, das 13h às 17h.

O vencedor também ganhará um kit de maquiagem da Avon e participará do time de maquiadores do Afro Fashion Day 2026, com vivência nos bastidores do evento.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons.

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