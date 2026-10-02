COMPETIÇÃO ACIRRADA

Seis trancistas e seis maquiadores seguem na disputa por título de mais criativos de Salvador

Profissionais avançaram para a etapa final dos concursos culturais promovidos pelo CORREIO, que será realizada no dia 6 de outubro, no aeroporto da capital baiana



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:04

Concurso de maquiadores promovido pelo CORREIO em 2025 Crédito: Florian Boccia

Criatividade, técnica e identidade estarão em destaque na próxima etapa dos concursos culturais de trancista e maquiador mais criativos de Salvador, promovidos pelo CORREIO. Os profissionais que avançaram na disputa já foram definidos e se preparam agora para a etapa final, marcada para o dia 6 de outubro, no Aeroporto de Salvador.

Na disputa pelo título de trancista mais criativo de Salvador, seguem na competição:

Concurso de maquiadores do Afro Fashion Day 2025 e backstage do desfile 1 de 15

- Andrea Neri



- Jamile Santos

- Júlima Conceição

- Emily Silva

- Naomí Santos

- Marcelo Cardoso

A etapa final será realizada das 7h às 13h. O vencedor vai integrar o time de trancistas do Afro Fashion Day 2026, participará do backstage do evento, marcado para o dia 14 de novembro, no Pelourinho, e ganhará um kit de produtos de beleza da Avon.

Maquiador mais criativo de Salvador

No universo da maquiagem, em que cores se encontram para dar vida a diferentes propostas de beleza, a disputa também já tem seus nomes definidos. Os profissionais que avançaram para a próxima fase são:

- Ísis Gabriele



- Jonathan Souza

- Juliane Almeida

- Marcelo Evangelista

- Miguel Santos

- Jaiane de Sousa

A decisão será realizada logo após a última etapa do concurso de trancista mais criativo de Salvador, das 13h às 17h.

O vencedor também ganhará um kit de maquiagem da Avon e participará do time de maquiadores do Afro Fashion Day 2026, com vivência nos bastidores do evento.