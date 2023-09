Seletivas para o Afro Fashion Day começam na próxima semana

Desfile do Afro Fashion Day. Crédito: Paula Froes/CORREIO

O Afro Fashion Day, evento de moda afro promovido pelo CORREIO também está na agenda do Novembro Negro. Este ano o desfile será no dia 25, um sábado, e uma das novidades da 9ª edição é o local das seletivas de bairro, que desta vez acontecerão nas dependências das estações da CCR Metrô.



A primeira será no dia 5 de setembro, na Estação Pituaçu. Em seguida, às terças-feiras (12 e 19) será nas estações Rodoviária e Campo da Pólvora, respectivamente, sempre das 13h30 às 17h. A participação é aberta ao público com idade a partir de 13 anos, as inscrições serão feitas no local, no dia da seletiva, por ordem de chegada.

A escolha do local tem como objetivo facilitar a locomoção dos participantes e, ao mesmo tempo, ampliar o contato com o público e com potenciais modelos. No ato da inscrição o concorrente preencherá o formulário, passará por sessão de fotos e, por fim, desfilará diante dos jurados.

A seletiva final ocorrerá no dia 29 de setembro, com local a ser definido. Já seletiva de modelos profissionais, a ser realizada no Shopping Barra, está prevista para acontecer no dia 9 de outubro. O Afro Fashion Day já revelou talentos que estão desfilando em passarelas fora do país.