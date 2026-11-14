DESFILE

Tendo a beleza real como tema, Afro Fashion Day encanta público em sua 12ª edição

Público e parceiros aprovaram o evento, que teve como tema deste ano "Rainhas e Reis"

Lucas Pereira

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 22:04

Tendo a beleza real como tema, Afro Fashion Day encanta público em sua 12ª edição Crédito: Lucas Pereira

A força, a tradição e o resplendor da beleza negra se materializaram no Terreiro de Jesus na noite deste sábado (14), na 12ª edição do Afro Fashion Day. Se o tema deste ano foi "Rainhas e Reis", o público presente assumiu papel de súditos fiéis e apaixonados pelos 70 modelos que desfilaram pela passarela, vestindo peças de 40 marcas e estilistas.

Durante os três blocos temáticos, a multidão dentro e fora dos limites do espaço acompanhou atenta às apresentações. No mês da Consciência Negra e na cidade mais negra fora de África, houve um "brilho" nesta edição, de acordo com dona Regina Lemos, que acompanhou pela terceira vez o evento.

"O desfile foi lindo e essa temática é excelente. Poder mostrar que nós, negros, somos reis e rainhas, ainda mais numa cidade onde se emana essa negritude é maravilhoso."

Cobertura Afro Fashion Day 1 de 16

Já para o modelo Sergio Augusto, em seu segundo desfile no Afro Fashion Day, o evento exige muito trabalho, mas tem uma importância enorme no incentivo das novas gerações e nos estímulo à negritude:

"É uma preparação constante, de querer fazer e acontecer. E falar sobre realeza coloca a gente num lugar muito importante, para essa construção social, de incentivar outras pessoas a estarem futuramente aqui, nesse lugar", apontou.

Sérgio Augusto, ao lado do estilista Luan Pinheiro e da também modelo Luh Oliveira Crédito: Lucas Pereira

Essa importância também é vista pela Bracell, que patrocina o evento há quatro edições. Segundo o diretor-geral da empresa aqui no estado, Rudine Antes, o Afro Fashion Day é mais que um desfile:

"É sempre uma festa e está cada vez maior, mais bonita, organizada. Nós, da Bracell, entendemos muito a importância disso, de proporcionar inclusão, cultura, valorização à moda e o que é nosso, a Bahia", contou. Vale lembrar que um dos looks do desfile, assinado pelos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, foi confeccionado com viscose, fibra têxtil que tem como matéria-prima a celulose produzida no estado.