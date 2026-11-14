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Tendo a beleza real como tema, Afro Fashion Day encanta público em sua 12ª edição

Público e parceiros aprovaram o evento, que teve como tema deste ano "Rainhas e Reis"

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 22:04

Tendo a beleza real como tema, Afro Fashion Day encanta público em sua 12ª edição
Tendo a beleza real como tema, Afro Fashion Day encanta público em sua 12ª edição Crédito: Lucas Pereira

A força, a tradição e o resplendor da beleza negra se materializaram no Terreiro de Jesus na noite deste sábado (14), na 12ª edição do Afro Fashion Day. Se o tema deste ano foi "Rainhas e Reis", o público presente assumiu papel de súditos fiéis e apaixonados pelos 70 modelos que desfilaram pela passarela, vestindo peças de 40 marcas e estilistas.

Durante os três blocos temáticos, a multidão dentro e fora dos limites do espaço acompanhou atenta às apresentações. No mês da Consciência Negra e na cidade mais negra fora de África, houve um "brilho" nesta edição, de acordo com dona Regina Lemos, que acompanhou pela terceira vez o evento.

"O desfile foi lindo e essa temática é excelente. Poder mostrar que nós, negros, somos reis e rainhas, ainda mais numa cidade onde se emana essa negritude é maravilhoso."

Cobertura Afro Fashion Day

Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
Afro Fashion Day por Lucas Pereira
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Afro Fashion Day por Lucas Pereira

Já para o modelo Sergio Augusto, em seu segundo desfile no Afro Fashion Day, o evento exige muito trabalho, mas tem uma importância enorme no incentivo das novas gerações e nos estímulo à negritude:

"É uma preparação constante, de querer fazer e acontecer. E falar sobre realeza coloca a gente num lugar muito importante, para essa construção social, de incentivar outras pessoas a estarem futuramente aqui, nesse lugar", apontou.

Sérgio Augusto, ao lado do estilista Luan Pinheiro e da também modelo Luh Oliveira
Sérgio Augusto, ao lado do estilista Luan Pinheiro e da também modelo Luh Oliveira Crédito: Lucas Pereira

Essa importância também é vista pela Bracell, que patrocina o evento há quatro edições. Segundo o diretor-geral da empresa aqui no estado, Rudine Antes, o Afro Fashion Day é mais que um desfile:

"É sempre uma festa e está cada vez maior, mais bonita, organizada. Nós, da Bracell, entendemos muito a importância disso, de proporcionar inclusão, cultura, valorização à moda e o que é nosso, a Bahia", contou.  Vale lembrar que um dos looks do desfile, assinado pelos estilistas Fagner Bispo e Filipe Dias, foi confeccionado com viscose, fibra têxtil que tem como matéria-prima a celulose produzida no estado.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.

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