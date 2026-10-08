MODA

Última seletiva do Afro Fashion Day 2026 reúne mais de 300 modelos em Salvador

Profissionais de dez agências participaram da última etapa de montagem do casting para o desfile, marcado para 14 de novembro, no Pelourinho



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 21:40

Centenas de modelos participaram da seletiva para o Afro Fashion Day 2026 Crédito: Walter Guedes

Uma seletiva de modelos agenciados para o Afro Fashion Day 2026 marcou a última etapa de montagem do casting para o desfile nesta quinta-feira (8), em Salvador. A ocasião reuniu 315 profissionais de dez agências da capital baiana, no Shopping Barra.

O júri, formado pelos produtores de moda Fagner Bispo e Filipe Dias, pelo maquiador Roma Aragão e pela jornalista Gabriela Cruz, foi responsável por analisar critérios como desenvoltura e presença para a seleção. Os escolhidos se juntam aos nomes selecionados nas audições realizadas no aeroporto e na sede da Rede Bahia.

Centenas de modelos participaram da seletiva para o Afro Fashion Day 2026 1 de 9

A Miss Bahia 2027, Ana Vitória Carvalho, de 20 anos, marcou presença no evento. Natural da cidade de Itabuna, no sul do estado, a jovem fez questão de destacar o Afro Fashion Day como uma grande chance de acesso à moda nacional e internacional.

"O Afro Fashion Day é uma porta de entrada pro mercado de uma forma incrível, porque mostra para o mundo que nós somos poderosos, que o nosso cabelo, a nossa identidade e a nossa cor não são apenas índices nos jornais, são realeza", afirmou a estudante de Direito.

Já a modelo Rita Santiago, de 64 anos, que esteve na seletiva em busca de uma vaga no casting do desfile, destacou a felicidade em poder ver o protagonismo dado às pessoas negras no evento.

"Na década de 70, eu já desfilava. Então, hoje, com a idade, sendo uma mulher negra e vendo o mercado da moda colocar muitas pessoas negras nesse lugar de protagonismo, eu me sinto muito feliz, não só por mim, mas também pelos novos, que estão chegando", afirmou.

Ahmad Mansoor é estadunidense, mas vive em Salvador há 17 anos. Em 2021, ele participou do Afro Fashion Day pela primeira vez. Em 2026, ele resolveu participar da audição para disputar uma vaga novamente.

"Há muitos anos, somos colocados para trás no mundo inteiro. Sempre colocaram a estética europeia na frente, como se só existisse esse tipo de beleza. Agora, é hora de levantar nossas cabeças e dizer que somos lindos", afirmou ele.

Em sua 12ª edição, o Afro Fashion Day acontece no dia 14 de novembro, no Pelourinho. O evento terá como tema "Rainhas e Reis", celebrando os reinados africanos para além da estética eurocêntrica.