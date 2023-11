‘Volta para as minhas raízes’, diz Majur, em prova de roupa do Afro Fashion Day

Majur em prova de roupa . Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Com roupas e beleza devidamente provadas e testadas pelos modelos que vão desfilar no Afro Fashion Day 2023, resta apenas o ensaio geral antes do desfile acontecer no próximo sábado (25), no Largo do Terreiro de Jesus, a partir das 16h. A entrada do público é gratuita. As provas e testes aconteceram entre o último sábado (18) e esta quarta-feira (22). Nesta nona edição, o AFD reverencia a Mãe África.



O que cada modelo vai usar é montado e experimentado no dia da prova de roupas e o mesmo vale para a maquiagem, escolhida durante o teste de beleza. São 75 looks que serão apresentados na passarela, divididos em três blocos complementares: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo.

No último bloco, também serão apresentadas as peças dos vencedores do concurso Estilista AFD 2023. Ao todo, 43 marcas e estilistas participam do evento. As produções serão usadas por 70 modelos. “As representações dos estilistas estão muito legais porque fugiram dos estereótipos. O público pode esperar um desfile bem bonito e representativo”, antecipa Fagner Bispo, curador de moda do desfile.

Entre os que realizaram as provas de roupa e maquiagem nesta quarta estão a cantora soteropolitana Majur e o modelo Alesi Falcão, revelado na 6ª edição do Afro Fashion Day, realizada em 2020 num formato adaptado para a pandemia.

Esta não será a primeira participação de Majur no projeto. A cantora pisou na passarela do Afro Fashion Day em sua 4ª edição, em 2018, realizada no Museu du Ritmo. Foi a primeira vez que ela desfilou em uma passarela.

Desde lá, Majur já passou pelo São Paulo Fashion Week e representou grandes marcas internacionais. Agora, retorna para o AFD em clima de celebração: “Estou muito feliz. É um momento incrível, principalmente de voltar para as minhas raízes”.

Após uma série de capas em revistas de moda e o estabelecimento de uma carreira artística consistente, Majur encara as conquistas como grandes responsabilidades: “É uma mulher, trans, preta, de Salvador, nordestina, acessando espaços que outros corpos pretos ainda não tinham acessado [...] Se já aconteceu comigo, que seja para possibilitar para outros também”.

A moda e a beleza que dão o tom dos grandes desfiles também passam longe da superficialidade para o modelo Alesi Falcão. Nascido e criado em Salinas da Margarida, ele trabalhou como pescador até ser visto por um agente que o levou para o mundo da moda. Hoje, a profissão representa mudança de vida para ele e a família.

Depois do AFD, Alesi trabalhou com diversas marcas nacionais e internacionais e vai passar uma temporada na Europa em 2024, mas o projeto ainda não pode ser revelado pelo modelo.

“O Afro marcou a minha vida, na verdade, me abriu as portas, fui visto. Como tem aqui um monte de personalidades que ainda não foram descobertas e estarão nessa edição de 2023, eu acho que o Afro tem as pedras brutas, apresenta ao mercado e lá são lapidadas, porque aqui na Bahia não tem o mercado forte da moda”, destaca Alesi.

O Afro Fashion Day começa a agitar o Pelourinho antes do desfile, com a Feira da Sé AfroBiz, a partir das 10h. Os estandes estarão próximos da área do evento, no Terreiro de Jesus. Para quem vai de transporte público, há opção de metrô e ônibus. Quem vai de transporte particular pode guardar o carro em estacionamentos privados no Pelourinho.

No Largo do Terreiro de Jesus estão localizadas importantes igrejas da cidade, como a Catedral Basílica de Salvador, a Igreja da Ordem Terceira de São Domingos Gusmão e a Igreja de São Pedro dos Clérigos.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal CORRREIO com patrocínio da Vult, Bracell e will Bank, apoio do Shopping Barra, Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Atacadão, apoio institucional do Sebrae e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Clube Melissa.