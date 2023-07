Afroempreendedorismo é um dos temas do Agenda Bahia 2023; saiba como participar

No painel "Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia", que acontecerá no 14ª Fórum Agenda Bahia, em Salvador, o empreendedor, publicitário, consultor em diversidade e cofundador da Vale do Dendê e da empresa AFAR Ventures, Paulo Rogério Nunes (@paulorogerio_ba), falará sobre o contexto do afroempreendedorismo mundial, brasileiro e baiano.



Evento promovido pelo #correio24horas, o Agenda Bahia acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador. É DE GRAÇA: Se inscreva no site www.agendabahiacorreio.com.br