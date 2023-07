Chocolat Festival supera os R$ 20 milhões em negócios diretos

Centro de Convenções de Ilhéus recebeu Chocolat Festival. Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O Chocolat Festival, encerrado neste domingo (23), recebeu cerca de 70 mil visitntes desde a última quinta-feira (20) no Centro de Convenções de Ilhéus, no Sul da Bahia. O resultado representa um aumento de 175% em relação à última edição do evento na cidade baiana, em 2022.



A 30ª edição do evento bateu a meta de faturamento com negócios diretos, ultrapassando os R$ 20 milhões. O festival ofereceu aos visitantes uma programação com palestras, debates, rodas de conversa, degustação e aulas de culinária, além de mais de 300 expositores de diversas marcas.

Em 2022, as exportações de chocolate alcançaram o segundo melhor resultado nos últimos 20 anos, com R$ 710 milhões (US$ 142 milhões), um crescimento de 12,7% em relação a 2021, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab). Os principais compradores são da Argentina, dos Estados Unidos e do Chile.

A próxima edição já tem local e data definida: o Chocolat Amazônia acontece de 17 a 20 de agosto em Belém.

Realizado desde 2009, o Chocolat Festival, realizado pela MVU Empreendimentos, é considerado o maior evento de chocolate de origem da América Latina e reúne toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final. Já são mais de 20 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, levando diversas marcas de chocolate de origem, bean to bar, premium e gourmet.