Como Florianópolis virou o principal polo de inovação do Brasil?

Como Florianópolis saiu de uma ilha baseada no serviços publico e turismo para ser o principal polo de inovação do Brasil? Confira a resposta Agenda Bahia 2023, evento promovido pelo #correio24horas que acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador. Esse será um dos temas do Talk de Daniel Leipnitz, diretor corporativo e de Relações Humanas na Visto Sistemas (@visto_sistemas), Pres. do SAPIENS Parque (@sapiensparque), VC da ANPROTEC (@anprotec30) e Pres. do Conselho da ACATE (@acate.sc).