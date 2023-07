Daniel Leipnitz participa de painel no Agenda Bahia 2023

Com uma das maiores concentrações de empresas de tecnologia do país, Florianópolis tem se tornado um dos principais polos de invocação e desenvolvimento desse mercado nos últimos anos. Hoje, o mercado da tecnologia já domina boa parte da cidade, com quase quatro mil empresas diferentes. O case de sucesso da capital catarinense é o tema abordado pelo palestrante Daniel Leipnitz no Agenda Bahia 2023.



Diretor Corporativo e de RH na Visto Sistemas e presidente do Sapiens Parque, Daniel Leipnitz participa do painel 'Caso Florianópolis - Cidade mais Inovadora do Brasil' no dia 11 de agosto, às 11h10, na sede do Senai Cimatec.