Economia criativa é um dos temas do Agenda Bahia 2023; saiba como participar

No Talk 'Economia Criativa', que acontecerá no 14ª Fórum Agenda Bahia, em Salvador, o Secretário de Cultura e Turismo de Salvador, escritor e comunicólogo, Pedro Tourinho (@pedrotourinho) vai falar mais sobre como o poder da economia criativa nos conecta com nossas raízes e origens, transformando as pessoas e o mundo. Evento promovido pelo #correio24horas, o Agenda Bahia acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador.



