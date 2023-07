Descarbonização na Braskem: 'Estamos conversando com governos, entidades e outras empresas'

Gabriela Cravo, gerente de descarbonização da Braskem. Crédito: Divulgação

Há até poucos anos, a função ocupada por Gabriela Cravo na Braskem sequer existia. O desafio que ela enfrenta, ao liderar a área de descarbonização de uma das maiores empresas petroquímicas do mundo, resume bem processos que estão acontecendo em organizações dos mais diversos portes e que atuam em todas as áreas e regiões do planeta. “Todo mundo está buscando um caminho para reduzir as emissões de carbono”, diz Gabriela. Para ela, o sucesso da Braskem no caminho para reduzir as suas emissões de carbono passam pela escolha de envolver toda a equipe, e não apenas a alta liderança. No processo de aprendizado, as empresas estão percebendo que não vão conseguir sem a ajuda de todos, sejam entes governamentais, entidades setoriais e até mesmo dos concorrentes, defende a executiva.

Quem é?

Gabriela Cravo é formada em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado na COPPE, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, entre outros cursos de especialização na área. Possui 24 anos de experiência na Braskem, tendo atuado principalmente nas áreas de Produção e Engenharia de Processos, com foco em desenvolvimento de equipes, operação, otimização e tecnologia de processos petroquímicos, em um ambiente multicultural, voltado à inovação, sustentabilidade, competitividade e pessoas. Atualmente Gabriela atua como Gerente Global de Descarbonização Industrial na Braskem, sendo responsável pela concepção e implantação do Programa Global, que busca atingir as metas corporativas de redução das emissões de carbono, a partir de aculturação dos times, reavaliação dos processos de trabalho e implantação de soluções.

Você tem 24 anos de Braskem. Como foi o processo até chegar a uma função completamente nova como esta, de líder de descarbonização?

Minha história profissional e a trajetória na Braskem se confundem rapidamente. Eu fiz engenharia química na Ufba com uma convicção de que não deveria procurar emprego ainda, apesar de ter uma motivação enorme para trabalhar na indústria. Meu pai foi operador industrial a vida inteira, então este mundo petroquímico já me fascinava. Fui fazer um mestrado e já na conclusão entrei na antiga Copene, que depois se tornou a Braskem. Meu background é a engenharia de processos de produção, fui líder de equipes por muitos anos, estudei muito e internamente sempre tivemos capacitações também. Em 2019, eu fui convidada a ingressar em um programa que, até então, era de eficiência energética. Era um programa que tinha foco na redução de emissões, mas que também tinha uma preocupação enorme com a competitividade. Logo depois, entendemos que havia uma lacuna, que era um olhar mais atento para a questão da descarbonização, uma vez que já tínhamos uma meta neste sentido para 2030 que é praticamente amanhã.

Como foi para você ser o nome escolhido para liderar esta área?

Eu sempre acreditei muito que as coisas acontecem quando têm que acontecer, na hora certa. Eu estava trabalhando com energia, que tem tudo a ver com transição energética e descarbonização. Eu acho que meu olhar para os processos foi determinante. Este tempo que eu tenho na Braskem também me deu um conhecimento grande sobre a organização, sobre as pessoas e isso é muito importante em um programa de descarbonização, pelo menos no que foi concebido pela Braskem. Existem várias outras maneiras de fazer, mas este formato que nós temos depende muito depende da mobilização dos grupos. Para mim tem sido uma oportunidade muito interessante e desafiadora.

Talvez o que torne tudo mais desafiador é a falta de ter alguém ou alguma organização que já percorreu este caminho para servir como referência.

Eu confesso que eu procurei tanto. Sou uma engenheira química focada em processos e tinha a convicção de que iria encontrar alguém que já fez algo, para que a gente consiga se balizar. Mas não tem. Eu dizia, ‘vamos encontramos um mega especialista e trazer para ser nosso consultor’, mas este profissional não existe, procuramos em outras empresas e todas estão na mesma situação que a gente. E por outro lado, a empresa tem muita gente qualificada, você enxerga que é capaz de desenvolver algo novo. Hoje estamos conduzindo um amplo programa, participando de outros fóruns, é realmente muito prazeroso. Eu estou na linha de frente e posso dizer que só estamos conseguindo ter resultados interessante por causa de uma mobilização de todos.

Empresa respeita as realidades regionais de suas unidades.

Como a Braskem está em comparação com outras empresas?

Eu vejo que a gente conseguiu que conseguimos caminhar muito rápido em pouco tempo, principalmente no processo de aculturar as equipes. Algumas empresas que eu respeito muito estão conduzindo este processo apenas no alto comando. A descarbonização está lá, mas não chega à alta liderança e muito menos à operação. O que eu acho interessante na Braskem – e não estou dizendo que ela é a única que faz assim – é que a gente faz o fluxo ir e voltar o tempo inteiro. Até pelo vínculo que eu sempre tive com a indústria, eu consigo fazer um elo entre a operação e o corporativo. Temos o desafio de ser global, nós não temos que descarbonizar apenas a nossa operação no Brasil, temos unidades no México, Estados Unidos e Alemanha. Óbvio que a maior parte das emissões estão no Brasil.

Cada operação deve ter os seus próprios desafios culturais, que, como a senhora menciona, é justamente o mais difícil.

A gente está aprendendo a falar com essas realidades diferentes. É desafiador, mas é muito bonito fazer algo novo, que ainda não foi feito por ninguém, envolvendo o ambiente interno e externo da empresa e ainda lidar com toda essa diversidade cultural. Nós estamos aprendendo a entender o mexicano, o europeu e o americano, mas eles também precisam nos entender. Temos um programa capilar, entendemos que não precisamos de uma equipe grande, porque precisamos que a Braskem, como organização, esteja completamente engajada. Quando eu venho aqui e falo com o jornal, a reportagem que será publicada vai servir para ajudar na aculturação. Nós precisamos de uma priorização para que as coisas aconteçam. A alta liderança vem estabelecendo metas, sejam de longo, médio ou curto prazo, mas a mobilização deve ser de toda a organização, em todas as suas camadas. Eu acredito que esta é parte mais engenhosa do nosso programa. Para nós não funcionaria ter uma equipe de 80 pessoas trabalhando com o tema. A descarbonização tem que acontecer com o operador que produz o benzeno ou o eteno pensando em como aquele processo pode ser feito de maneira mais eficiente, com segurança e emitindo menos carbono.

O papel da sua equipe seria o de sensibilizar em relação ao tema, então?

Isso e mesmo este grupo que vai sensibilizar não precisa ser meu, nós pensamos na criação de grupos focais em cada região e não é necessário ter alguém da minha equipe lá conduzindo esses trabalhos. Funciona muito melhor quando eu tenho um gerente industrial acompanhado da sua equipe pensando em descarbonização. Temos que focar isso em cada um dos nossos espaços. Claro que eu sou lidero isso, se vamos fazer um congresso global para tratar do assunto, cabe a mim organizar, mas a mobilização é geral.

Quais são as premissas do programa?

A gente tem a governança e a mobilização como um elo fundamental para isso acontecer. O envolvimento da alta liderança é fundamental, apesar de nós acreditarmos que isso deva envolver também outras áreas. Tem uma coisa que a Braskem faz com muita clareza que é entender as diferentes realidades em que ela está inserida. A rota de descarbonização da Bahia é uma, a de Alagoas é outra.

Investir em fontes de energia limpa é suficiente para alcançar a meta de zerar as emissões de carbono?

Os investimentos em transição energética não são suficientes e não vão ser nunca em nenhum lugar. Esses investimentos são de alto capex (demandam muitos recursos), muito complexos e dependem de uma regulamentação que ainda está sendo construída. Eu te dou o exemplo do biometano, que poderá ter um papel central na descarbonização, ainda carece de uma regulamentação. A gente está trabalhando ativamente nisso junto com outras organizações, com associações, mas a regulação ainda está sendo desenvolvida. Além disso, iniciativas de captura de carbono, que se tornaram um pilar importante nos Estados Unidos e na Europa, ainda depende de um marco regulatório aqui. O ponto que nós trabalhamos, até para facilitar a superação de todo este cenário, é o da parceria. Temos exemplos de projetos de cogeração, de produção de biomassa em Alagoas e a gente tem cooperação como palavra-chave. Meus parceiros também precisam descarbonizar, se nós fazemos juntos custará menos. A gente tem alguns exemplos na produção de energia eólica. Nós estamos conversando com governos, com entidades, mas também com outras empresas. Antes a gente não conversava com a empresa do lado, não contava nossas soluções estratégicas porque isso ameaçava a competitividade. Hoje fazemos projetos limpos juntos. Mas eu acho que a gente ainda precisa fazer mais. Todo mundo quer saber sobre o plano de descarbonização, o desafio é surfar nesta onda porque esse processo de transição acontece em um ciclo de baixas na petroquímica. Precisamos ter sabedoria para não desistir dos projetos.

O que você destacaria como prioridade por parte do Poder Público para acelerar a implantação deste novo mercado?

Eu acho que a política de crédito de carbono. É algo que está sendo discutido em vários grupos, a pauta está mais aquecida, mas acredito que vai nos ajudar muito se isso acontecer mais rapidamente. Além do que já falei sobre a regulação de alguns aspectos das energias renováveis, como o biometano, e de tecnologias voltadas para a descarbonização, como a captura de carbono. Essas coisas estão sendo discutidas, mas quando a gente olha para a Europa, fica claro que a velocidade aqui ainda é baixa.

Falta encontrar um melhor modo de fazer ou amadurecimento político?

Eu acho que falta um amadurecimento político e a priorização da pauta.