EVENTO

Fabio Duarte debate inovação e nova economia no Agenda Bahia 2025

CEO da Community Creators Academy participa de painel sobre tecnologia, competências e futuro do trabalho

Estúdio Correio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 10:55

Fabio Duarte participa do painel “O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia” Crédito: Divulgação

Empreendedor baiano à frente da Community Creators Academy, o especialista em marketing e creator economy Fabio Duarte é um dos nomes confirmados no Agenda Bahia 2025, que acontece no próximo dia 20, em Salvador. O evento, promovido pelo jornal Correio, reunirá representantes dos setores público e privado para debater o desenvolvimento produtivo do estado até 2030. >

No painel “O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia”, Duarte vai ministrar uma palestra, na qual compartilhará sua visão sobre como a combinação entre tecnologia e desenvolvimento de competências pode impulsionar o potencial do estado nos próximos anos. >

Contribuir com o evento vai além de participar de um debate, é reafirmar nosso compromisso com a construção de uma Bahia mais produtiva, inovadora e preparada para os desafios da nova economia Fabio Duarte, CEO da Community Creators Academy

Com passagens por projetos como FitDance e HitLab, além de experiências com marcas como Google, Disney, YouTube, Ambev e Boticário, Duarte soma mais de 40 bilhões de views gerados em conteúdos multiplataforma. Sua atuação une a expertise em gestão à criatividade, desenvolvendo soluções disruptivas para o mercado nacional e internacional.>

O Agenda Bahia 2025 acontece das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. >

Nesta 16ª edição, o tema central será “Bahia Produtiva 2030: destravando o futuro agora”, com programação dividida em três eixos. Entre os participantes já confirmados estão ainda Jorge Khoury, superintendente Sebrae Bahia; Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel Celulose; Cleber Paradela, vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9; Marcelo Sena, sócio fundador da Mosello Advocacia; e Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy Mobilidade Elétrica. A curadoria é de Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).>

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro>

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.>

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia>

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.>

Negócios em Movimento: Como as Empresas Estão Construindo o Futuro da Bahia>

Encerrando a jornada de debates, o evento trará cases de empresas que vêm se destacando por suas estratégias de crescimento e inovação. As apresentações abordarão ações de qualificação de equipes, investimentos em tecnologia e modelos de gestão alinhados à Agenda 2030, demonstrando como o setor empresarial tem contribuído de forma concreta para o aumento da produtividade e da competitividade.>

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).>

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).>

SERVIÇO>

Agenda Bahia 2025>

Data: 20 de agosto>

Horário: 8h30 às 13h30>

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)>

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)>