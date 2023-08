Indústrias se unem em ações que estimulam a redução de suas emissões de carbono

Menos carbono, mais qualidade de vida. O que as indústrias estão fazendo em suas plantas operacionais para diminuir suas emissões? Fomentando parcerias. Esse foi o tema do painel Bioeconomia e Transformação Energética que aconteceu essa manhã (11), durante a programação da 14ª Edição do Fórum Agenda Bahia. Mediada pelo jornalista e editor do CORREIO, Donaldson Gomes, a mesa contou com a presença do diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem Gustavo Checcucci, a head de Inovação Aberta e Sustentabilidade no Grupo Solvi Ariane Mayer e do gerente executivo de Negócios de Carbono da Suzano, Julio Natalense.