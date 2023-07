Mundo dos Games é um dos temas do Agenda Bahia 2023; saiba como participar

No painel 'Mundo dos Games', que acontecerá no 14ª Fórum Agenda Bahia, em Salvador, o psicólogo, consultor e palestrante especializado em Recursos Humanos e em Desenvolvimento de jogos Lucas Freire (@lucasfrancofreire) vai falar de cases de empresas de setor, atletas E-sports e da gamificação pra vida das pessoas e nos negócios.



Evento promovido pelo #correio24horas, o Agenda Bahia acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador.