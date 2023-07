Mundo dos Games será tema de painel no Agenda Bahia 2023; veja como participar

Qual o contexto do mercado de games, números, tendências e impacto sobre as pessoas e negócios? Cases de empresas de setor, atletas E-sports e da gamificação pra vida das pessoas e nos negócios serão tema do painel 'Mundo dos Games', com a presença de Victor Cardozo (@rvictorcardozo) no Fórum Agenda Bahia 2023. Evento promovido pelo #correio24horas, o Agenda Bahia acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador. O evento é gratuito e já está com as inscrições abertas. Victor é empresário, diretor de arte e sócio na premiada empresa de desenvolvimento de jogos, Aoca Game Lab.