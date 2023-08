‘O Brasil teve três décadas perdidas; o agro, nenhuma’

Caio Carvalho e Samanta Pineda no programa Política & Economia. Crédito: Reprodução

“Nos últimos quarenta anos, a economia brasileira teve três décadas perdidas, o agronegócio não perdeu nenhuma”. A afirmação vem de um dos grandes nomes da atividade no Brasil, o produtor Luiz Carlos Caio de Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). Uma das principais potências agrícolas do planeta, o agro brasileiro é responsável por colocar comida nas mesas de 1 bilhão de pessoas no mundo, destaca o representante setorial – o que traz uma grande responsabilidade para o segmento, além de colocar o Brasil no centro de uma acirrada disputa comercial no mercado internacional, acredita.

Caio Carvalho e a advogada Samanta Pineda, especialista em Direito Socioambiental da Pineda & Kranh Advogados, foram os convidados do jornalista Donaldson Gomes para o programa Política & Economia veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Na pauta da conversa, os investimentos do campo em inovação e governança, além do trabalho para mostrar que a agricultura e a pecuária brasileira desempenham um papel positivo do ponto de vista ambiental.

“O que nós precisamos entender é que as pessoas precisam comer e também precisam respirar. Quando tratamos de agricultura e de sustentabilidade ambiental, estamos falando destas duas coisas. É muito importante mostrar que há possibilidade de suprir estas duas necessidades de maneira responsável”, acredita Samanta Pineda.

É muito comum pensar em inovação e em boas práticas de governança quando se olha para os setores da indústria e de serviços, enquanto os produtos agrícolas dificilmente são associados ao uso intensivo de tecnologia. Mas este é um equívoco, inclusive histórico. As técnicas agrícolas foram fundamentais para a fixação do homem, criando as condições para a formação de sociedades. E de lá para cá, só evoluem. “Muita gente não tem noção da quantidade de tecnologia que está dentro de um único grão de soja, que é a principal commoditie agrícola do Brasil”, pondera Caio Carvalho.

Samanta Pineda diz que o potencial do país já está sendo reconhecido externamente, mas ela acredita que é preciso se fazer um “dever de casa” por aqui. “A gente precisa comunicar para fora da porteira. Todos os eventos que fazemos no país, a gente fica amigo porque são sempre as mesmas pessoas”, afirma. Ela lamenta que nos centros urbanos o campo é cada vez menos conhecido. “A gente precisa começar a trocar informação porque já tem gente que não consegue mais ligar o o bife ao boi”, brinca.

Para Caio, a percepção negativa que parte da sociedade tem em relação à atividade rural alimenta uma imagem negativa do Brasil no exterior e, ao mesmo tempo, atende a interesses de outros mercados que concorrem com a agricultura nacional. Ele lembra que na década de 1970, o Brasil importava um terço dos alimentos consumidos aqui. “Éramos um país absolutamente dependente de energia e de alimentos”, lembra. De lá para cá, o país se tornou autossuficiente na produção de alimentos e ainda se consolidou entre os maiores exportadores mundiais de comida.

“Em 50 anos, nós fizemos a maior revolução verde que já aconteceu no mundo, o que é uma coisa pouco comentada e desconhecida por muitos brasileiros. Nosso país alimenta 1 bilhão de pessoas num mundo que tem pouco mais de 7 bilhões”, avalia Caio Carvalho. Isso não se faz sem muito tecnologia, completa. “Se você olhar a produtividade, o nosso país cresceu, em média, 3,6% ao ano nos últimos 40 anos”, diz. No mesmo período, compara, o mundo ampliou 1,1%.

Para Caio Carvalho, a crítica que se faz ao Brasil, por ser economicamente bastante dependente do agro, é equivocada. “O nosso problema não está no crescimento da agricultura, mas na desindustrialização do país. Houve uma série de problemas até ideológicos e conceituais que prejudicaram a imagem do agro, mas persistem cada vez menos”, acredita.

Apesar de ter alcançado um patamar de relevância no mercado mundial, o Brasil ainda possui uma longa trajetória pela frente, acredita Carvalho. “O processo de trazer os produtores de pior produtividade para mais próximo da média pode nos fazer literalmente dobrar a nossa produção”, projeta o produtor rural. Ele ressalta que este movimento deve atingir os produtores de todos os portes, tanto os grandes, quanto médios e pequenos. “Nós sabemos disso, o mundo sabe disso, em 2030, seremos, de longe, os maiores produtores de alimentos deste planeta”.