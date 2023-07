Por sustentabilidade e eficiência, empresas investem em energia

Voltadas para movimentos de descarbonização e em busca de diferenciais competitivos, as empresas estão ocupando um espaço que já foi do governo no fomento à expansão das energias renováveis no Brasil, em um movimento que pode ser definido como de “ganha-ganha”. Por um lado, elas conseguem ter mais segurança e menores custos com energia e, por outro, financiam a expansão do sistema elétrico num momento de vacas magras para os cofres públicos. Não fossem os investimentos privados, parte do crescimento do sistema elétrico poderia ter ficado pelo caminho, perdido em cortes orçamentários.

Parque eólico da Casa dos Ventos na Bahia. Crédito: Divulgação

O Mercado Livre no Brasil, modalidade que permite aos consumidores com CNPJ comprarem diretamente a energia, sem necessidade da intermediação de uma distribuidora, ampliou em 18% o número de participantes nos últimos doze meses, de acordo com dados da Abraceel, entidade nacional que representa os comercializados de energia. Em junho, este grupo, com pouco mais de 33 mil empresas, consumiu 26.518 megawatts médios (MWmed), o que representou quase 40% de toda a energia consumida no Brasil e um crescimento de 10% em relação a junho de 2022.

Com mudanças recentes nas regras para o ingresso no Mercado Livre, permitindo que consumidores de menor porte também fizessem uso da modalidade, houve aumento na presença de atividades que antes eram atendidas pelo mercado regulamento, como o comércio e as empresas de saneamento, cujas presenças cresceram 10,6% e 20,4%, respectivamente, de acordo com o boletim da Abraceel. De acordo com a associação, as compras diretas incentivam o desenvolvimento das energias renováveis. Atualmente, 56% da energia gerada a partir de fontes renováveis é direcionada ao Mercado Livre e esta participação cresceu 10% em relação a junho de 2022.

Para o especialista em energia Rafael Valverde, CEO da Eolus, não restam dúvidas de que as empresas ocuparam o espaço que já foi do governo no fomento às energias renováveis. “Hoje o setor produtivo é o grande responsável pela expansão do investimento na área de renováveis. A gente tem um mercado, que é o ambiente de contratação livre, em que cada vez mais empresas estão aderindo e fomentando novos empreendimentos renováveis”, explica. Segundo ele, é o que tem garantido a expansão da capacidade de geração.

Para um mercado que surgiu através de iniciativas de fomento público e se baseava em leilões realizados pelo Governo Federal é uma mudança e tanto. E, para Valverde, trata-se de uma transformação inevitável. “O Brasil não tem crescido, a economia ficou estagnada por muito tempo, os leilões não estavam contratando e a única coisa que continuou acontecendo no mercado foram os projetos voltados ao Mercado Livre”, conta.

“O mercado regulado está estagnado, inclusive tivemos um leilão cancelado recentemente, por conta de incertezas quanto ao desempenho econômico”, explica Valverde. Além do dilema macroeconômico, a equação de incertezas quanto ao mercado tradicional tem também a variável da geração distribuída de energia – que são os sistemas de cogeração de energia, normalmente fotovoltaicos e cada vez mais presentes em todas as faixas de consumo.

O CEO da Eolus acredita que a tendência para o mercado de energia é que cada vez mais empresas optem pelo mercado não regulado. “As barreiras de entrada estão sendo reduzidas a cada ano, Mercado Livre está cada vez mais acessível a consumidores de grande e médio porte. O que nós teremos nos próximos anos será a entrada de um número cada vez maior de entrantes, o que deverá motivar novas ondas de investimentos em geração de energia limpa”, acredita.

E por que a o crescimento deste mercado se reflete em mais energia limpa? Para Valverde a resposta está ligada à estratégia de mercado das empresas, que, num esforço pela redução das suas pegadas de carbono, passaram a se preocupar não apenas com os custos energéticos, mas com os impactos relacionados à produção do insumo.

“Além dos novos entrantes, temos outras externalidades, como a agenda de descarbonização, que é cada vez mais importante para as empresas, mas eu acho que existe uma maturidade em relação à importância de ter um controle maior sobre a matriz energética”, acredita. "Essa é uma agenda que veio para ficar”, diz. Para ele, o mercado de carbono e o hidrogênio verde trazem perspectivas bastante positivas para o mercado.

Geração de energia

O cenário de competitividade global é um incentivo e tanto para investimentos na produção de energia. Para empresas que utilizam energia como insumo de produção, as chamadas eletrointensivas, investimentos em complexos para a geração de energia são mais do que alternativas para o controle de seus custos – são parte da estratégia de mercado. Isso porque oscilações de preços a médio e longo prazo podem até comprometer a continuidade do negócio no longo prazo.

Foi este tipo de preocupação que levou a uma guinada nas operações da Casa dos Ventos. A empresa que cresceu trabalhando na implantação de complexos de energia eólica para atender ao mercado regulado, assinou um contrato de fornecimento de longo prazo com a mineradora Vale, de 151,2 MW de energia produzida no parque eólico Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia. “Foi um contrato pioneiro de um tipo de operação que depois se tornaria o nosso carro-chefe”, conta Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

“A gente viu um início da (energia) eólica e da solar se viabilizando inicialmente pelos leilões regulados, que atendiam a um mercado mais tradicional. Em 2017, a agenda de leilões já não estava mais tão frequente e o que aconteceu foi que o mercado encontrou um outro caminho”, diz. “Os projetos que estão se viabilizando atualmente surgem para atender o Mercado Livre e fomos pioneiros nisso aí na Bahia”, lembra, citando o parque Folha Larga Sul.

Lucas Araripe explica que o interesse das empresas pelas fontes renováveis se dá tanto pela competitividade de custos atualmente e no longo prazo, nos investimentos em contratos longos. “Ficar descontratado pode ser um risco, agora, inclusive, os preços estão bem baixos, mas esta é uma realidade bem volátil e quem precisa de energia para produzir não quer se sujeitar a isto”, avalia.

“O que nós percebemos é juntaram-se interesses econômicos, com a possibilidade de ter mais segurança em relação ao fornecimento e uma aderência à preocupação com o ESG (sustentabilidade ambiental, social e de gestão)”, analisa.

Com a possibilidade de investirem na implantação das usinas, as empresas têm a possibilidade de ganhos econômicos que vão além de melhores preços, explica Araripe. “Quando a empresa se torna sócia de alguns ativos de energia, ela recebe isenção de alguns encargos setoriais. Eu diria que a maneira mais eficiente de adquirir energia no Brasil hoje é buscar uma matriz renovável e no regime de autoprodução”, destaca.

Foi a partir deste modelo, que a Casa dos Ventos já viabilizou mais de 1 gigawatt (GW) de capacidade de produção no Rio Grande do Norte e deve alcançar em breve um resultado parecido na Bahia.

A empresa conta com parceiros como a Vale, Anglo American, Braskem e Dow neste modelo de produção e, no primeiro semestre do ano, assinou com a ArcelorMittal Brasil o maior contrato corporativo de fornecimento de energia renovável do país, a partir de um complexo eólico no interior da Bahia. Serão investidos R$ 4,2 bilhões para a implantação de uma capacidade instalada de 553,5 MW no Complexo Eólico Babilônia Centro.

Apenas para atender à ArcelorMittal, serão destinados 267 MWmed, volume equivalente ao suficiente para atender a 1,1 milhão de residências no Brasil. Lucas Araripe explica que o acordo prevê a participação ativa da siderúrgica na gestão do empreendimento. “É uma empresa que tem uma demanda elevadíssima de energia e que caminha para uma liderança no processo de descarbonização na produção de aço, eles não querem apenas comprar energia barata”, ressalta.

Líder na produção de cloro e soda da América do Sul e segunda maior fornecedora de PVC, a Unipar é um exemplo deste movimento. A empresa tem na energia um insumo estratégico e combinou, na estratégia de autoprodução, a meta de evitar emissões de CO2, e garantir o acesso ao recurso.

A companhia é pioneira na aquisição de energia renovável no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e busca, constantemente, desenvolver novos projetos e estudos sobre eficiência energética em todas as áreas operacionais. A meta dela é alcançar 80% de autossuficiência em energia proveniente de fontes renováveis até 2025, no Brasil.

Eletricidade representa atualmente 40% dos custos variáveis da empresa, que até 2030 deve investir R$ 1,4 bilhão em projetos ligados à sustentabilidade, incluídos os de transição energética.