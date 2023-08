Prefeito de Salvador, Bruno Reis participará do Agenda Bahia, nesta sexta-feira (11)

Com o tema “Conectados”, o Agenda Bahia chega à sua 14ª edição nesta sexta-feira (11) proponto debates sobre temas relevantes da sociedade a partir de paineis e palestras com especialistas de todo o país. Realizado pelo Jornal CORREIO no SENAI CIMATEC, o evento - que tem apoio institucional da Prefeitura de Salvador -, contará com a presença do prefeito Bruno Reis em sua abertura.



O gestor dará boas-vindas ao público e destacará a importância do projeto, que ao longo dos anos se tornou uma das principais iniciativas de inovação do Nordeste.