Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, estará no Agenda Bahia 2023. Crédito: ASCOM/Fortaleza

Para além do sucesso dentro dos gramados, o Fortaleza tem se tornado uma referência cada vez maior para diversos setores que se conectam com a prática de futebol no país. O clube, hoje, é comandado pelo presidente Marcelo Paz, que mostra ao longo dos últimos seis anos a importância de desenvolver áreas que vão além do departamento de futebol e que se conectam com setores administrativos, financeiros e de tecnologia.



Com o tema 'Futuro do Futebol', o painel discute para onde está indo a indústria do futebol no Brasil, analisando quais são os desafios, tendências e oportunidades que esse mercado oferece. Além disso, Marcelo Paz abordará os bastidores do processo de comandar um clube de massa no país, que envolve tanta paixão de milhões de torcedores.

Marcelo Paz é e, administrador, empresário, palestrante e também já ocupou o cargo de diretor de futebol do Fortaleza Esporte Clube. Já foi presidente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) em 2014, Comentarista Esportivo da TV e Rádio Verdes Mares, filiada da Globo no Ceará, nos anos de 2012 e 2013 e membro da Diretoria do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (SINEPE). Cursou administração de empresas na Universidade Federal do Ceará e Gestão Esportiva na Universidade do Futebol.

O painel acontecerá no dia 11 de agosto, às 14h40, na sede do Senais Cimatec, em Salvador.