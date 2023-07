Qual contexto do afroempreendedorismo mundial, brasileiro e baiano? Quais características, desafios e impactos deste recorte? Estas perguntas guiarão o painel "Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia", com a presença de Alana Sales (@alanacsales), agente de Transformação Estratégica com Foco em Resultados de Impacto e presidente da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (Gestão 23/24) e Embaixadora II do Capitalismo Consciente. O painel acontecerá no Agenda Bahia 2023, evento promovido pelo #correio24horas que será no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador.