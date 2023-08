‘Quando você fala em governança, é algo maior que o futebol. O Vitória é maior que o futebol’

Fábio Mota, presidente do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Como é o comportamento ESG do Vitória? A sigla muito discutida na atualidade significa em inglês a soma das palavras Environmental, Social and Governance. Traduzido para o português, Meio ambiente, Social e Governança. De acordo com o presidente Fábio Mota, a crise financeira na qual o rubro-negro ainda se encontra é o principal entrave para o desenvolvimento de ações sustentáveis dentro do clube. O dirigente conta que há projetos prontos para a implantação de energia solar e de coleta seletiva própria, ainda sem prazo determinado para saírem do papel por falta de recurso.

“Você tem uma lista de prioridades. A gente aqui não tinha nem o básico. Era salário atrasado e nem alimentação tinha. A gente montou um planejamento estratégico e, evidentemente, o foco principal ainda é a reconstrução do patrimônio do futebol, mas tem uma diretoria de planejamento voltada e atenta para todas as inovações e, evidente, que a questão de sustentabilidade e de governança estão no planejamento estratégico que montamos. Quando você fala em governança, você está falando em algo maior do que o futebol. O Vitória é maior que o futebol”, afirma Fábio Mota.

Na continuação da entrevista a seguir, o dirigente aborda outras questões da temática ESG, como desigualdade de gênero, responsabilidade fiscal e estratégias que o clube está traçando para construir estruturas eficientes de governança.

O Vitória tem um projeto de sustentabilidade sendo executado?

Existe sim. A gente hoje faz a coleta seletiva do Vitória e dos jogos. Nós temos uma cooperativa dentro do Vitória. Implantamos isso há cerca de oito meses. Todo o lixo produzido durante as partidas pelo próprio Vitória é reciclado, separado e destinado a essa cooperativa. E a gente tem outras ações de sustentabilidade que envolvem o projeto de energia solar. É um projeto que está avançado e entregue ao nosso vice-presidente, Djalma Abreu, que está tocando isso. Nós já temos o projeto pronto, já sabemos o que precisamos fazer para implantar e falta apenas a parte financeira, que estamos discutindo com as empresas. A ideia é transformar o Barradão como um todo em um projeto de energia solar. Vamos trocar todas as nossas lâmpadas para geração própria. A primeira ideia é a cobertura do nosso estacionamento por fotossensores, placas de energia solar e nós iríamos gerar essa energia para abastecer o Barradão, a base, o estádio, e a sobra vender e agregar recursos novos ao Vitória. É um projeto que já existe, que está em implementação e discussão. Nossa ideia nessa área de sustentabilidade, a gente já faz com a parte dos resíduos gerados no estádio e quer fazer também com a questão da energia solar, evidentemente que pensando num meio-ambiente melhor, mas também pensando na economia que vai trazer para o clube.

Qual a previsão para que esse projeto de energia solar comece a ser colocado em prática?

Junto com o projeto de energia solar está a eficiência energética, que é a troca dos nossos refletores por LED. Está tudo no mesmo pacote. Tem oito meses que a gente vem discutindo. No início eram três empresas, hoje está afunilando para uma só. A dificuldade disso é o valor, a gente sabe que é um investimento alto. São mais de R$ 3 milhões para concretizar o projeto. A gente está tentando fazer uma forma de permuta com essa empresa que está interessada. Eles já fizeram todo o projeto energético, já têm tudo pronto, o projeto executivo, inclusive. Já temos também o que a gente precisa para implementar e a gente espera que, nos próximos seis meses, evidente que tudo depende de recurso e se a gente chegar na Série A é muito mais rápido, a gente possa implementar já para o próximo ano o projeto de energia solar e que vem junto com a troca dos nossos refletores do estádio para LED. Nada começou. A gente tem o projeto feito, as discussões e quer implementar no ano que vem.

De quanto seria a economia com esses projetos energéticos instalados?

A gente sabe do investimento. Além da economia tem a eficiência energética. Pra disputar as Copas Sul-Americana e Libertadores é preciso melhorar a iluminação atual. A iluminação do Barradão disputa a Série B, a Série A, mas já há critérios de voltagem para disputar Sul-Americana e Libertadores, então, dentro dessa ótica, a ideia de fazer a eficiência energética da troca por LED está baseada no nosso planejamento do futebol. Além da economia, a gente tem a obrigação de fazer para estar dentro das maiores competições do mundo e essa é nossa ideia. No primeiro momento não tem economia, tem investimento. Só tem economia ao longo dos anos, que vai diminuindo a conta de energia que é hoje paga para a conta que é implementada quando você faz a implementação da energia solar e da LED, que reduz em cerca de 30% a 40%. A gente não tem números, a gente tem porcentagem do que a gente gasta hoje. A nossa conta de energia, só da área do Barradão, sem contar prédios da base e gestão, é em torno de R$ 100 mil por mês. Os nossos refletores ainda são antigos, à base de sódio, gasta muita energia. O problema é o dinheiro do investimento que a gente está buscando para tentar fazer. O investimento para a troca dos refletores é em torno de R$ 3 milhões. O investimento para implementar a energia solar de uma maneira como um todo, vão mais uns R$ 5 milhões.

Como funciona a parceria com a cooperativa para a coleta seletiva do lixo?

Nós fomos procurados cerca de oito meses atrás, e a gente também buscava isso, porque uma partida de futebol e o complexo todo gera muito resíduo, e esse resíduo era simplesmente alocado nas caixas da Limpurb que fazia a coleta. A gente sempre teve essa preocupação com o meio-ambiente de uma maneira geral e implementamos o projeto de coleta seletiva. Todo o resíduo que é juntado durante as partidas de futebol é armazenado em um lugar fora do complexo, mas numa área ainda do Vitória, e a cooperativa faz a separação. A nossa próxima ideia é tentar induzir o torcedor a entrar nessa campanha e ele mesmo fazer essa separação, seria muito melhor. Ela tem o trabalho de fazer a separação, e a parte que é reciclada a cooperativa leva, e a outra parte a gente coloca nos coletores da própria Limpurb. O Vitória faz a doação dos resíduos para a cooperativa. É uma ação que, nesse momento, é muito mais ambiental e de conscientização do que de receita para o clube. A nossa ideia é que isso se transforme em receita para o clube no futuro, quando a gente começar a implementar a seleta coletiva dentro do próprio estádio.

O que falta para essa implantação e qual o custo dela?

A grande verdade é que o Vitória vive uma crise financeira e tudo demanda recursos. A gente está buscando uma parceria para poder comprar os equipamentos e fazer essa ação no estádio. O projeto está pronto, falta fazer a implementação. A partir daí você pode fazer a venda do reciclável. Hoje a gente não faz a venda porque teríamos nós mesmos que fazer a separação. A gente tem que colocar coletores específicos, conscientização específica e o Vitória vender a parte do reciclável. Evidente que hoje o reciclável é muito pouco porque a legislação não permite a latinha dentro do estádio. O projeto custa em torno de R$ 300 mil. A gente tem a estimativa que esse custo será amortizado em 10 anos, por isso a gente ainda não implementou, porque tem outras prioridades. Estamos buscando empresas parceiras que possam fazer essa ação de reciclagem.

Já existe algum projeto ou ação de conscientização do torcedor com relação ao lixo que ele produz em dias de jogos?

O Vitória está fazendo um regulamento interno, que deve publicar esses dias. Não é só o estádio, mas o estacionamento também, uma área que é muito mais frequentada que o estádio, que tem horário de frequência maior, porque tem o pré-jogo e o pós-jogo. A gente está fazendo um regulamento em que está proibindo a garrafa, e uma série de ações de provocações da própria Prefeitura, do Ministério Público e da Polícia Militar. Dentro desse regulamento vem lá um capítulo específico da coleta seletiva e conscientização. Mas para a gente implementar no estacionamento, precisa ter as ações efetivas. Para fazer as ações efetivas, que é adquirir os equipamentos, os contêineres específicos, tem que ter grana. Nesse momento, o Vitória não tem dinheiro para fazer a implementação. Qual é o avanço? O projeto já está pronto e nesse momento estamos buscando empresas parceiras para que elas possam doar os equipamentos, e a gente faça a conscientização através da diretoria de comunicação e equipe de marketing.

O que há de projeto social implantado pelo Vitória?

Há o Vitória Cidadania, um projeto com parceria com a prefeitura de Salvador, em que a gente atende em três dias da semana mais de 400 crianças da comunidade Nossa Senhora da Vitória, que é a nossa área. Eles recebem aulas de vôlei, basquete e futebol de salão nas quadras da base. Há em contrapartida um desconto no IPTU por essa ação social. São instrutores do Vitória e damos o lanche. Estamos tentando ampliar esse projeto com parcerias de outras empresas. O Vitória como um todo já é um grande projeto social, pois há uma divisão de base que atende cerca de 2 mil meninos, de 9 a 20 anos. No feminino com três categorias, sub-17, sub-20 e profissional. Temos três categorias do basquete, que são projetos sociais bancados pelo clube, porque você atende crianças e faz inclusão social. Temos assistentes sociais, psicólogos, instrutores. Somos um dos maiores projetos sociais dentro de Salvador pela forma como atende essa comunidade de uma forma geral. Você tem aqui 180 adolescentes alojados no Vitória, a grande maioria do interior do estado ou de outros estados, que jogam nas categorias da base e recebem cinco refeições por dia. Os que não ficam alojados e têm vulnerabilidade social recebem bolsa auxílio, de R$ 300 a R$ 800, o que custa ao Vitória cerca de R$ 48 mil por mês. Quando eu cheguei, essas bolsas estavam com seis meses de atraso.

Muitos meninos sonham em se tornar jogador de futebol, mas muitos deles não conseguem se profissionalizar. Existe no clube algum projeto que dê opção de carreira aos atletas da base que não se tornam jogador?

O estudo é obrigatório. A gente tem um ônibus e vans que levam os meninos todos os dias para a escola. É um acompanhamento do clube e a assistência social acompanha as notas. Por isso o nosso pleito ao governador, quando ele aqui esteve, de construir uma escola tanto para o Vitória, quanto para a comunidade, dentro de uma área que o Vitória está oferecendo e cedendo. Seria bom para a comunidade e para o Vitória, pois os meninos já ficariam aqui dentro da área. A gente está em parceria com um instituto para que ele passe a dar palestras sobre educação financeira, desde a base. Isso já existe no profissional. A gente já faz ações de saúde bucal, laboratoriais, e a gente também agora está, dentro dessa ação, montando um módulo específico de educação financeira. Há essa preocupação para que seja implementado.

O futebol feminino do Vitória ainda carece de estrutura. Não existe, por exemplo, um alojamento feminino no centro de treinamento. O que é possível fazer para tratar essa e outras questão que evidenciam a desigualdade de gênero?

Quando eu cheguei, o futebol feminino tinha acabado. Nossa primeira preocupação foi trazer de volta, tanto o futebol feminino, como o basquete feminino. A gente trouxe de volta o futebol feminino com o apoio da Acelen. O futebol feminino do Vitória existe porque a Acelen veio fazer a parceria. A gente trouxe em três categorias, porém, para montar uma estrutura igual à do masculino você tem que ter grana para fazer alojamento. Não dá para colocar meninos e meninas juntos. A gente tem um projeto pronto para fazer um CT para o futebol feminino, que envolve alojamento e campos de futebol. Isso seria uma contrapartida da área que a gente quer ceder para o governo fazer a escola. Estamos aguardando uma resposta. A desigualdade é no Brasil inteiro e um dos motivos é a falta de incentivo e de grana para fazer as mesmas coisas. Você hoje não consegue ter a visibilidade no futebol feminino que tem no masculino. Por isso os salários e tratamentos são diferentes. O que a gente precisa e eu sou a favor da ideia é de igualdade desde os apoios federais, entidades e tudo mais. O Vitória disputa o Campeonato Baiano, existe o sub-17 e o sub-20, o Vitória está pronto e vai disputar. Porém, é difícil você manter o mesmo nível porque não tem as mesmas ações, premiações, visibilidade. A própria sociedade civil, com seus patrocínios, não chega perto. A gente fez um esforço grande para trazer o futebol feminino de volta, mas a gente não consegue ainda dar a igualdade necessária com o futebol masculino.

Você não acha que a visibilidade também virá a partir do momento em que houver estrutura para que o futebol feminino consiga crescer?

Sim, acho que é um ciclo. Melhorou muito há uns dois anos, com a Copa, mas ainda é muito aquém. Quando eu vou buscar um patrocinador para o masculino, eu vou buscar também para o feminino, mas o feminino você ainda tem dificuldade, porque aí entra a relação de capital que quer investir onde tem apelo de público, audiência maior. Infelizmente assim vive o mundo. Teria que ter projetos específicos de governos, nos três níveis - federal, estadual e municipal -, de incentivo, nesse momento, até ele conseguir andar com as próprias pernas.

O futebol ainda registra muitos casos de discriminação. O que o Vitória faz para combater isso?

Nós trouxemos um patrocinador, que é a Fatal Model, que é um dos patrocinadores que fazem o maior combate disso. Já foi polêmico só em ter a coragem de colocar ele na camisa do clube. Fizemos isso para chamar a atenção do Brasil e chamamos do mundo. A camisa do Vitória reverberou pelo mundo inteiro com o patrocínio da Fatal Model pra gente chamar essa discussão e, a partir daí, a gente vem fazendo essa discussão, vem trazendo isso nas nossas redes sociais, nos próprios jogos. Eu acho que é o enfrentamento do problema. Discriminação não combina com o Vitória, que é uma instituição centenária, uma das primeiras do Brasil. Discriminação em gênero, grau e cor é bem lógico pra gente e a gente tem feito essas ações.

Qual é o caminho para o clube construir estruturas eficientes de gestão?

O caminho é o profissionalismo. A transparência vem quando você tem profissionalismo. Hoje a gente tem uma gestão profissional, com pessoas que têm a única intenção de reconstruir o clube. A gente está caminhando para o profissionalismo do futebol junto com as ligas e, a partir do ano que vem, quando as ligas assumirem toda a parte econômica do futebol, quem não estiver dentro do profissionalismo e com as contas ajustadas, com responsabilidade fiscal cumprida, não vai se adequar e vai ficar para trás. Nós estamos há um ano e oito meses no clube arrumando a casa. A parte fiscal está quase toda arrumada, a gente conseguiu fazer as adequações dos impostos. Ainda há um processo do Banco Central que a gente está tentando fazer o parcelamento, para que possa sair dessa dicotomia de futebol e gestão que precisa ser mudada. O futebol é uma coisa, a gestão é outra. A governança se traduz em profissionalismo da gestão do futebol. Ela tem que estar separada do futebol e pensar como se fosse uma empresa privada, que trabalha através de equilíbrio das contas. O grande problema do Vitória esses anos foi o desequilíbrio das contas, em função de amadorismo e ações sem planejamento, descumprindo os orçamentos, o que causou um grande dano ao clube, que hoje deve R$ 210 milhões. Hoje a gente tem uma diretoria profissional, com transparência, com os balanços todos publicados no site. O caminho é profissionalismo e preparar o clube para viver o próximo ano, que é o futebol das ligas.

Uma boa governança no esporte também inclui responsabilidade com a sociedade no pagamento de todos os encargos e manutenção das contas em dia, mas com frequência vemos o Vitória ter contas bloqueadas e ser proibido de registrar atletas em função de dívidas. Quando isso vai parar de ocorrer?

Quando o Vitória conseguir pagar os R$ 210 milhões que deve. O Vitória ficou cinco ou seis anos sem pagar a ninguém. Quando eu assumi o clube, existiam seis meses de salários atrasados de funcionários e jogadores, impostos atrasados. Não consegue transformar uma realidade sombria dessa, numa Série C, da noite para o dia. Se o Vitória subir para a Série A, passa a ter uma receita maior. Com a Libra [liga de clubes], o Vitória passa a ter uma receita maior e, a partir daí, passa a ter recursos para pagar as contas que deve. O que a gente tem feito aqui é tentar equacionar e compor as dívidas, porque hoje a gente não tem R$ 210 milhões para pagar dívida do clube. Do dia que eu entrei no Vitória até hoje, não existem dívidas atuais, de jogadores, funcionários, fornecedores. Todo mundo que trabalhou para o Vitória nesse um ano e oito meses não só recebeu o meu período, como recebeu cinco folhas que eu encontrei atrasadas. Isso nós regularizamos, mas não tem como se regularizar um passado sombrio de 10 anos para trás. Os bloqueios de contas que ocorrem hoje são coisas do passado. Para resolver, tem que pagar, tem que ter recurso e para isso precisa melhorar as receitas. A forma mais fácil de melhorar é subir de divisão. Saímos da Série C que era R$ 400 mil por ano e viemos para a B que são R$ 8 milhões por ano. Se subirmos para a A passa para R$ 100 milhões. E ainda tem a grana da liga. Aí você regulariza em tempo recorde. Se tudo isso acontecer, o Vitória, em dois anos, estando na Série A, passa a ser uma instituição sem dever a ninguém, sem ter conta bloqueada, porque os recursos entram e você pode pagar o que deve.