Roupa feita com propósito

Looks da Vitoriana Brasil. Crédito: Vinicius Moreira/Divulgação

Quando começou a cursar Design de Moda , Vitória Souto, 27 anos, nem imaginava os rumos que sua vida poderia tomar. Um acidente de carro em 2016 fez com que ela se tornasse cadeirante e isso afetou também a forma como via a moda. “Entrei na faculdade já com a ideia de criar meu ateliê, nesta época eu via a moda apenas como fonte de beleza e bem-estar mas, a partir das minhas vivências pessoais, percebi que precisava fazer algo além, que incluísse funcionalidade e fosse integrativo e humanizado” revela a designer.

Dessa necessidade de propor um olhar pessoal sobre as roupas e modo de vestir que ela idealizou a Vitorina Brasil (@vitorinabrasil). Planejada como fruto do seu Trabalho de Conclusão de Curso no segundo semestre de 2018, o lançamento aconteceu só em maio de 2020, em meio à pandemia de covid-19. A marca surge com uma proposta que vai além da inclusão. Deseja, na verdade, integrar todos os corpos de forma ampla, revelando a personalidade de quem veste, sendo fonte de expressão. A Vitorina é totalmente on-line, tem um estilo casual elegante, unissex e com peças versáteis, que podem ser usadas em diversas ocasiões. A sua estamparia se destaca, assim, como a funcionalidade, tudo feito para facilitar o vestir. Mas também passeia por "novos clássicos", como chama Vitória as peças em alfaiataria casual, como as camisas, cropped e calças em P&B..

Vitória e a amiga Natália Porciuncula criaram juntas Aiá. Crédito: Vinicius Moreira/Divulgação

Irmã mais nova

Em 2021, fruto da relação de amizade entre Vitória e a empreendedora Natália Porciúncula nasceu sua outra marca, a Aiá (@aiabrasil–––) cujo nome é uma brincadeira com as letras em comum presentes nos nomes das duas amigas. Dessa vez, o foco são os acessórios coloridos e vibrantes em conjunto com a moda praia fluída e versátil.

“Foi tudo muito natural, porque estava sempre acompanhando a Vitória nos bastidores da criação da marca dela. A moda já era algo muito presente”, conta Natália. A marca foi pensada com uma forte conexão com o universo aquático, isso se reflete em peças em acrílico que podem ser molhadas e nos biquinis dupla face que são feitos para valorizar o corpo feminino. “Nosso slogan é Fora da Caixinha, porque queremos autenticidade, itens atemporais e somos maximalistas” explica Natália.

O modelo Wallace Pinheiro veste conjunto em tie dye da Vitorina Brasil. Crédito: Vinicius Moreira/Divulgação

No jornal e na TV

Reunimos as duas criadoras para uma sessão de fotos na RV Cultura e Arte, cenário perfeito para valorizar a moda tão contemporânea feita por Vitória e Natália. Lá também foi gravado o quadro de moda Garimpo, contando tudo sobre a Vitorina e a Aiá, com exibição no Mosaico Baiano deste sábado (5), e que também pode ser visto no Globoplay e no Gshow.