Senai Cimatec lança unidade móvel para diagnóstico precoce do câncer de pulmão

O SENAI CIMATEC, a SDS Healthline e a Fundação Bristol Myers Squibb vão lançar, no dia 8 de agosto, a Unidade Móvel do Projeto ProPulmão, com tomografia computadorizada, para diagnosticar precocemente o câncer de pulmão e aumentar as chances de cura de pessoas afetadas. A ação faz parte da agenda do Agosto Branco, mês de conscientização e mobilização em prol do combate ao tabagismo e à prevenção da doença.



O exame de imagem será realizado por equipes de saúde dentro da própria carreta, desenvolvida especialmente para o projeto. Poderão se habilitar para o exame, pessoas com idades entre 50 e 80 anos, fumantes ou ex-fumantes que tenham parado de fumar há, no máximo, 15 anos.