Silvio Meira participa de painel sobre transformação digital

Fundador e cientista-chefe da 'TDS Company', o palestrante e especialista em marketing e estratégia Silvio Meira apresenta no Agenda Bahia 2023 o painel 'O mundo figital e o marketing do futuro', que debate as transformações tecnológicas do mundo dos negócios e as conexões entre o físico e o digital.



Meira é professor no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professor extraordinário da Ceaser School e um dos fundadores do Porto Digital de Recife, um parque tecnológico onde preside o conselho de administração. É lá também onde desenvolve o trabalho com a 'TDS Company', onde impulsiona o desenvolvimento de negócios a partir de soluções estratégicas para explorar novas oportunidades de mercado no contexto da transformação digital.