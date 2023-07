'Tecnologias emergentes' é um dos temas do Agenda Bahia 2023; saiba como participar

No painel "O impacto das tecnologias emergentes para setores estratégicas", que acontecerá no 14ª Fórum Agenda Bahia, em Salvador, o CEO da Woopi, empresa de IA investida pelo Stefanini, e Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Global Alex Winetzki (@alex_winetzki), vai falar quais as tecnologias emergentes que vão fazer a diferença no mundo e nos setores estratégicos.



Evento promovido pelo #correio24horas, o Agenda Bahia acontecerá no dia 11 de agosto no Senai Cimatec, em Salvador. É DE GRAÇA: Se inscreva no site www.agendabahiacorreio.com.br