A falta de Educação

A pré-Escola tem sido universalizada, mas ainda não cumpre o seu papel. No Ensino Fundamental, arrisco-me a afirmar que, na grande maioria dos casos, a melhoria generalizada das notas no IDEB tem sido obtida com a redução da evasão e a correção da defasagem idade-ano. São ganhos de eficiência. Parabéns! Mas isto não representa melhoria da qualidade: faltam projetos pedagógicos para, aí sim, melhorar significativamente o processo de ensino-aprendizagem nos sistemas públicos de ensino, como mostra a grande discrepância verificada entre as notas das escolas de uma mesma rede. Uma amplitude desconcertante, que precisa ser corrigida o quanto antes. Há aqui muito espaço para ganhos marginais, embora a melhor nota seja ainda muito baixa. Neste cenário, o fortalecimento das coordenações pedagógicas nas secretarias de Educação constitui uma necessidade imperiosa. É preciso criar condições para nivelar por cima, somente assim estaremos de fato avançando. E neste campo o país está com um atraso fenomenal: as crianças não são alfabetizadas na idade certa. O desastre – e o fracasso – começam a partir daí. Deficiência básica no país é a formação de professores. Os nossos cursos de licenciatura ensinam tudo sobre as teorias educacionais, mas não fazem o mais importante: ensinar a ensinar. A prática de ensino hoje existente não passa de um simulacro. Didática e Pedagogia precisam predominar nas matrizes curriculares desses cursos. Esta é uma ação que se espera do governo federal. Antes disto, para a geração atual de professores, cursos de atualização e, sempre, educação continuada. São uma urgente necessidade, ante a velocidade com que as transformações estão acontecendo. Esta é uma missão para a União e para cada um dos estados.