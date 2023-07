15 de julho é o Dia do Homem. Sim, creia. Mas antes que você pense ser necessário comprar uma camisa de time ou a miniatura de um Corolla a fim de presenteá-lo, saiba que a data é internacionalmente validada e surgiu nos anos 90 pelo alerta geral a respeito da saúde masculina. Os homens cuidam-se menos em relação às mulheres. Existe até uma série de memes e vídeos populares no YouTube com o seguinte emblema, Por que os homens vivem menos, em que aparecem cenas à lá videocassetadas com rapazes e senhores aparecendo em situações das mais inusitadas, como dois amigos testando o poder de uma espada sobre um capacete de obras, enquanto um está com a espada e o outro vestido com o capacete... Mas entre galhofas e anedotas, temos de fato uma estatística mobilizadora: segundo o IBGE, no Brasil, os homens vivem em média 7,1 anos a menos do que as mulheres, e o câncer de próstata é uma das doenças mais mortais.

A data há de ser um lembrete para os homens fazerem check-up, mas podemos ir mais a fundo (qual é o medo de ir a fundo, afinal?). Há uma pergunta da plateia: com que barro se faz um homem agora, neste tempo, nessas novas dinâmicas de ser? Mas sob o risco de um ensaio no vazio, vamos tornar nosso entendimento mais concreto a partir de grandes figuras da ficção nos últimos anos... Walter White, da série Breaking Bad, por exemplo.

Eis um professor de química de escola secundária, em uma cidade pequena dos EUA próxima ao México, com uma esposa que está grávida de uma menina e um filho adolescente com deficiência física. Walter complementa renda em um lava-jato, não é lá muito quisto por seus alunos e tem cinquenta anos, sem ter realizado todo seu talento como cientista. É quando descobre um câncer, e ele se vê em uma reviravolta, ou sente enfim a oportunidade de dar cabo a seu desejo. Ele se alia a um ex-aluno viciado e usa seus conhecimentos químicos para produzir uma droga poderosa e pura. Em breve ele se torna um dos grandes traficantes da região, repetindo sempre o emblema: “Faço isto, mas é por minha família!”.

Nossa busca é pela nobreza da conquista retumbante. Ser mocinho, mas com forças de um justiceiro, quase vilão. Competir, derrubar, alçar poderes, mas com ares de herói. Ser herói é de uma importância descomunal, talvez importe mais para um homem do que ser feliz. Walter White replica assim a fala do saudoso psicanalista Contardo Calligaris, em entrevista à VEJA (30.05.2009): “A grande maioria dos homens vive entre a padaria, o bar, o escritório e a casa. E eles se relacionam muito mal com essa vida cotidiana. Uma grandíssima parte de sua existência é sempre vivida como se não fosse o que eles deveriam estar fazendo. (…) Para eles, é como se fossem obrigados a se acostumar com uma mediocridade que não é verdadeiramente o seu destino (…) O sujeito está se matando no trabalho, mas lamenta o fato de não ser um Indiana Jones.”

É notório que, ao fim da série Breaking Bad, quando a vida doméstica de Walter White e a sua vida paralela se tornam uma só, em uma verdadeira tormenta, a mulher tem a oportunidade de perguntar: “Mas por que você fez o que fez?”. Então, confrontado pela família pela qual ele teria causado o caos e ganhado fortunas, o ex-professor por fim responde, sem muitas outras elaborações: “Foi porque eu quis”. O cunhado do então traficante, o policial Hank, solta uma frase simbólica, para tentar compreender a reviravolta que se passava: “Talvez Walter queira morrer como um homem.”

Outro grande ícone das telas é John Wick, vivido por um Keanu Reaves mais circunspecto do que um Harrison Ford dos anos 80, trajado então como um funcionário padrão de grande centro. Ele é um ex-agente de máfia russa que desiste de sua vida de contraventor em nome da relação com sua esposa. Ela, no entanto, morre de câncer, e só resta o cachorro que o casal criava juntos... Certo dia, um grupo da máfia russa invade sua casa e acaba por matar justo o cachorro. O que decorrerá é previsível: ele matará metade do submundo da cidade para vingar este atentado. É quase o roteiro de algum conto cavalheiresco do século XV, com outras figuras e maquiagens, em que um homem, para não viver a dor interna, prefere combater o mundo inteiro.

O homem deseja que tudo pudesse se tornar externo. A partir de sua própria atuação, seus feitos deveriam se tornar vistos, servindo de reconhecimento e de representação maior de si. Também os fantasmas interiores, os ressentimentos, as mágoas, as frustrações poderiam se tornar concretos, mas não para serem vistos por todos, e sim para se tornarem adversários concretos a ser derrotados. Uma grande fantasia de um homem é que o seu medo pudesse aparecer à sua frente, e não em seu coração, para que pudesse mirar um ato de força.

Outras séries em que se exibem grandes figuras masculinas são Peaky Blinders e Mad Men. Neste primeiro, a sedução, a estratégia e a coragem são as virtudes de um homem que acende ao poder, mesmo que todas as outras camadas de sua vida se despedacem. Thomas Shelby, este anti-herói, mas ainda assim uma figura heroica, mostra que o arquétipo de um homem é ser uma empreitada de sucesso rumo à autodestruição. Não que destruir-se, descuidar-se seja o objetivo em si, mas são os ossos do ofício de uma meta maior que é um ideal de honra do poder.