Do espanto à construção de soluções

Desde o final de 2022, quando as primeiras informações sobre o Chat GPT viralizaram, a comunidade educacional deparou-se com um importante desafio: como agir diante desse recurso de Inteligência Artificial na escola?



O Chat GPT inclui-se na clave da tecnologia de propósito geral, ou seja, muda a lógica das relações econômicas, das relações sociais, de empregabilidade e as demais decorrentes; não é destinado a um único nicho de ações ou atividades, assim como foram a máquina a vapor, a eletricidade e a internet. Trata-se de uma tecnologia disruptiva, na medida em que transforma a realidade e, como tal, manifesta o seu caráter de ambivalência, induzindo à tomada de decisões para mitigar seus malefícios e maximizar seus benefícios.