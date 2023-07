Itaparica em uma ascensão educacional bicentenária

O Bicentenário da Independência da Bahia é uma ocasião bastante significativa para todo o Brasil que alcançou sua autonomia e a sua liberdade política na história. Com celebrações em todo o estado, imbuídas de oportunidades para refletir sobre a história e as conquistas do país, honrando sempre a luta dos seus povos, reafirmando os valores nacionais e destacando o sempre progresso alcançado ao longo dos anos.



Em uma reflexão histórico-educacional sobre a Independência da Bahia e do Brasil, devemos desvelar e valorizar heróis e heroínas, os quais tiveram papéis cruciais nestas lutas. Trazemos em um contexto singular as lutas pelas cidades do Recôncavo, onde destacamos a Ilha de Itaparica, onde ocorreu uma das batalhas mais importantes pela Independência do Brasil e, em especial, da Bahia.