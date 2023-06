Proteger e estimular o manejo florestal sustentável

Reserva Legal, segundo o Código Florestal brasileiro, é a área do imóvel rural que, coberta por vegetação nativa, pode ser explorada com o manejo florestal sustentável, nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. Acreditamos que tudo isso pode ser feito, mas sempre de forma amplamente fiscalizada.



Outra opção econômica sustentável e em sintonia com o “novo mundo verde” é o de florestas cultivadas. São áreas reflorestadas por meio de plantio de mudas cultivadas atendendo a um plano de manejo sustentável.