São João sem publicidade é como forró sem sanfona

As festas juninas - Santo Antônio, São João e São Pedro - são eventos tradicionais e muito aguardados, não apenas na Bahia, como em todo o Nordeste do Brasil.



Além de celebrar as tradições culturais da região, essas festividades também se tornaram uma excelente oportunidade de aquecimento das vendas para os comerciantes locais e marcas com presenças regionais. Somente na Bahia, a previsão é a de movimentar algo em torno de R$ 1,3 bilhão neste ano com os preparativos para as festas do interior.

Segundo o site São João na Bahia, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus está prevendo uma injeção de aproximadamente R$ 30 milhões na economia do município com os festejos juninos. Amargosa projeta a entrada de cerca de R$ 20 milhões na economia local e, segundo o gestor, uma circulação de recursos maior até mesmo que o Natal, outra grande festa celebrada pelo comércio e pelos anunciantes.

Salvador também entra no ritmo do São João e espera cerca de 400 mil pessoas na cidade durante o evento. O governo do estado vai apoiar ainda prefeituras de municípios de diferentes regiões da Bahia, contribuindo para a realização dos festejos, reforçando a estrutura em áreas como saúde e segurança, fundamentais para dar tranquilidade e conforto aos visitantes.

A Fecomércio-BA e a CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, projetam crescimento de 4% no mês e faturamento próximo a R$ 2 bilhões para os setores de supermercados e vestuário, os mais demandados para a época.

E nesse grande arraiá de consumo e de investimentos, a publicidade tem um papel fundamental para criar promoções tão atraentes como os forrós que pipocam nas rádios e nos streamings, e lançar campanhas que façam os consumidores arrastarem os pés de suas casas ou do trabalho para as lojas e centros comerciais, ou até mesmo para a frente do computador.

Plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp permitem que as empresas se conectem diretamente com seu público-alvo, compartilhando conteúdos temáticos, promoções e descontos exclusivos. Ao utilizar estratégias de publicidade tradicional, em conjunto com as redes sociais e o marketing digital, os anunciantes têm a oportunidade de alcançar um número maior de pessoas, aumentar as chances de conversão em vendas e construir relacionamentos com os consumidores mais duradouros que os tradicionais “casamentos na roça”.

Diante desta grande oportunidade que as festas juninas trazem, cabe às agências afinar seus instrumentos e estratégias e colocar a equipe, devidamente ensaiada, para brilhar e fazer tanto sucesso como o trio mais famoso da época: a sanfona, a zabumba e o triângulo.

Um animado e aquecido São João para todos!