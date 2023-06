Tá procurando sua outra “metade” ou ser inteiro?

Um dos mais emblemáticos mitos sobre o amor romântico, na nossa cultura, é o da metade da laranja. Essa visão foi criada pelo dramaturgo grego Aristófanes, nascido em Atenas, por volta do ano 450 a.C. Por meio desse olhar, que busca explicar o motivo de nos apaixonarmos, é preconizada a ideia de que alguém teria a missão inglória de nos completar como nenhuma outra pessoa no universo. Essa é uma das diversas visões que historicamente nos alcança e que nos influencia, até mesmo de forma inconsciente, nas escolhas e no consequente insucesso dos relacionamentos amorosos. Normalmente, são ideias que reforçam a teoria de que apenas seremos felizes enxergando a parceria como o “salvador”, que nos preencherá do que supostamente nos falta. Tentativas equivocadas desconsideram o que há em comum em todos nós: sermos seres únicos e inteiros.

Para construirmos e mantermos relacionamentos saudáveis, baseados no amor, respeito, confiança, diálogo, companheirismo e alcançarmos o bem-estar promovido pela união, é necessário que haja acordos estabelecidos por ambas as partes, comunicados de forma clara e discutidos permanentemente, a partir de critérios pessoais, que são definidos pelas características internas e pelo acúmulo promovido pela história pessoal que nos marca e nos constrói na nossa ímpar trajetória.

Nessa perspectiva, a possibilidade mais coerente e acertada para estabelecermos cláusulas claras, que possam ser eficientes no sucesso da relação, diante também das diversas configurações de relacionamentos existentes hoje, é encontrar a clareza sobre o que desejamos construir. É deixar fluir do nosso íntimo, da nossa consciência, as melhores escolhas para nós mesmos, embasadas nos nossos valores, gostos, sem desconsiderar a contribuição do outro por meio das relações que, inegavelmente, são de importante valia para a nossa constituição psicoemocional, pois nosso processo de integração interna se faz também no olhar para o outro, uma vez que somos, essencialmente, seres relacionais.