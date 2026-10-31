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A conta de 2027 já chegou. Vai pagar como?

Governo terá de controlar os gastos sem paralisar a economia nem descumprir as promessas eleitorais

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:00

Lula tem a missão de manter as contas públicas sob controle e honrar as promessas eleitorais Crédito: Reprodução

Até mesmo o petista mais expansionista sabe que o governo terá de fazer um ajuste fiscal no próximo ano para estabilizar as contas públicas. A estimativa da Instituição Fiscal Independente (IFI) aponta para a necessidade de uma correção da ordem de R$ 450 bilhões no resultado das contas públicas. O cálculo considera que, sem novas medidas, o país registraria um déficit primário equivalente a 1% do Produto Interno Bruto (PIB), quando precisaria alcançar um superávit de 2% para interromper a trajetória de crescimento da dívida. A diferença de três pontos percentuais, aplicada a uma economia estimada em R$ 15 trilhões, corresponde aos R$ 450 bilhões.

Se compreender esta matemática já é complicado para os não iniciados nos assuntos econômicos, imagine agora colocar este plano em prática. O que o governo Lula 4 precisará fazer em 2027 é enxugar suas despesas e encontrar novas fontes de receitas, igualzinho ao que se faz em casa quando o orçamento está no vermelho – dando um tempo em alguma assinatura de streaming, ou buscando um trabalho extra, por exemplo. No caso do Brasil, o processo obviamente não é tão simples assim, mas a comparação serve para ajudar você que me lê a compreender a situação. No caso das contas públicas federais, duas questões terão que ser respondidas pela equipe econômica da gestão petista.

A primeira é: como fazer esse ajuste sem afundar o país numa recessão? Entendam, se o freio for muito brusco e a economia despencar, o tamanho da tesoura para ajustar as contas pode ser ainda maior, o que poderia aprofundar o cenário recessivo e afundar o país numa espiral sem fim. Mas ainda há outra questão que certamente está sobre a mesa do presidente Lula neste momento: como cumprir a agenda econômica que venceu a eleição, sem quebrar o Brasil? Lula prometeu ampliar programas sociais, como o Pé-de-Meia, e bancar o transporte público gratuito nos fins de semana. No contexto de uma disputa eleitoral acirrada, apostou na retórica e deixou a solução para mais tarde. Pois bem, o mais tarde chegou.

Somente as medidas anunciadas pelo presidente durante a corrida eleitoral deste ano acrescentaram às contas de 2027 R$ 40 bilhões sem previsão orçamentária. O cálculo considera mudanças no Bolsa Família, a perda de arrecadação relacionada à bets e um pacote de medidas voltado aos microempreendedores individuais (MEI), de acordo com estimativas do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de outubro, divulgado na última quinta-feira (dia 29) pelo IFI.

Formado em matemática, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI), afirma que os compromissos firmados por Lula na campanha são compatíveis com o arcabouço fiscal e podem ser implementados gradualmente nos próximos anos. Segundo Fonteles, que emergiu como principal conselheiro econômico do presidente, o governo vai conciliar as agendas fiscal e social, “mas jamais vai abrir mão dos ganhos sociais a cada ano”.

O problema é que nem todos têm este mesmo otimismo demonstrado pelo governador petista. Em 2027, Lula herdará de si mesmo um país com uma dívida pública de R$ 11 trilhões, equivalentes a 83% do PIB. Quando ele assumiu em 2023, o percentual era de 72%. Neste ritmo, a probabilidade de a dívida alcançar 90% do PIB até 2030 é de 81,6%, aponta o IFI. O crescimento da dívida e as incertezas sobre a capacidade do governo de equilibrar suas contas também dificultam a redução dos juros. Quanto maior a percepção de risco fiscal, maior tende a ser o retorno exigido pelos investidores para financiar o país.

Enquanto o governo gastar mais do que arrecada, vai precisar tomar dinheiro emprestado para fechar as suas contas. Quem já entrou no rotativo do cartão de crédito, ou no limite do cheque especial, consegue imaginar onde este círculo vicioso pode dar. Esse desequilíbrio contribui para manter as expectativas de inflação pressionadas e torna mais difícil o trabalho do Banco Central na redução dos juros.

O fato é que os juros elevados e a inflação, que deve fechar o ano acima dos 5%, estão longe de ser um problema de grandes investidores internacionais – estes, por sinal, ganham com o cenário. As taxas de juros elevadas remuneram melhor quem aplica no Brasil, mas encarecem desde os grandes investimentos produtivos até a conquista dos sonhos de consumo como a casa própria ou um carro novo. A inflação descontrolada corrói o poder de compra da população, esvaziando os carrinhos de supermercado e deixando pequenos confortos para depois.

As notícias nos principais veículos do país são de que Lula está disposto a fazer algum tipo de ajuste, mas que não decidiu ainda a intensidade das medidas necessárias. Pois que alguém faça o presidente se lembrar da história de Dona Lindu, sua falecida mamãe, que controlava todas as despesas da família e só comprava aquilo que podia pagar. Está na hora de ter alguém assim no governo.

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