Cinema

A Cota de Tela fracassou

Está na hora de construir uma verdadeira política pública que integre as salas de cinema à política do audiovisual. Uma política que divida riscos, desenvolva o público e perceba que pensar a exibição faz parte do estímulo à produção

C Cláudio Marques

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

23 CICAE Art House Training Crédito: CICAE/Divulgação

Recentemente, em agosto último, eu estive em Berlim para participar do 23 CICAE Art House Training. O evento reuniu 59 profissionais do cinema, entre os quais 34 exibidores e programadores de salas dedicadas ao chamado cinema art house. Pessoas do Nepal, Alemanha, EUA, França, Itália, Coréia, Rússia, Uzbequistão, Quirguistão, Estônia, Índia… Vários projetos de novas salas de cinema foram discutidos ao longo do encontro.

Fundada em 1955, a CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d’Essai) é uma entidade internacional que congrega associações de cinema de arte, salas independentes e festivais ao redor do globo.

No centro das questões, o apoio ao cinema local de cada país, a dificuldade cada vez maior em programar filmes independentes e a sensibilidade de cada governo para as salas de cinema de pequeno e médio porte.

O encontro em Berlim me proporcionou entendimento sobre as ideias e a condução política de muitos países para o cinema.

E eu pude falar bastante sobre o cinema brasileiro: como estamos produzindo muitos filmes sem planejamento e estratégias para a exibição para os longas realizados. Como resultado, a maioria dos filmes brasileiros passa despercebida pelo público. Expliquei como o Ministério da Cultura e a Ancine não estão interessados em buscar soluções para a questão da exibição no Brasil, infelizmente. Não há reflexão sobre o destino dos filmes produzidos. Atende-se ao apelo dos produtores por mais editais para a realização e pronto.

Em Berlim, eu falei bastante sobre a Cota de Tela, lei que obriga os cinemas brasileiros a reservar uma parcela de suas sessões para longas-metragens nacionais ao longo do ano. O percentual exigido varia conforme o tamanho do grupo exibidor e cada complexo também deve apresentar uma quantidade mínima de títulos brasileiros diferentes.

A Cota de Tela foi criada pelo Governo Getúlio Vargas através do Decreto nº 21.240, de 4 de abril de 1932. Inicialmente, a medida previa a apresentação de filmes educativos nas sessões de cinema. A obrigação específica de exibir longas-metragens brasileiros surgiu depois, em 1939, pelo Decreto-Lei nº 1.949.

A Cota de Tela não funciona no seu sentido básico que é o de levar as pessoas a verem os filmes produzidos com dinheiro público nas salas de cinema. Pior: as salas ficam vazias e há prejuízo ao único setor do audiovisual que não é apoiado pelo estado, que é a exibição. Há um viés autoritário por trás da boa intenção. A Cota de Tela não dá resultado e precisa ser repensado. É urgente!

Números recentes no Brasil

Em 2026, até a 34ª semana cinematográfica, encerrada em 26 de agosto, o circuito comercial brasileiro vendeu 94,75 milhões de ingressos e arrecadou R$ 2,06 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2025, o público cresceu 19,2%. Felizmente, as pessoas estão voltando ao cinema após a pandemia. Essa é uma grande notícia. As salas de cinema, que amargaram imenso prejuízo com a pandemia, começam a respirar!

Dos 94,75 milhões de ingressos vendidos, somente 3,1% foram para filmes nacionais: aproximadamente 2,94 milhões de espectadores. Em um ano, o cinema brasileiro perdeu quase 70% de seus espectadores, enquanto o mercado total cresceu perto de 20%. Números ruins.

Como dito, a Cota de Tela garante um número significativo de sessões para filmes nacionais. Sessões que têm pouca gente, quando não estão desertas. Sessões vazias não contribuem para o filme, não atraem espectadores e ainda enfraquecem a sala de cinema. Sem público, as vendas do café e da bomboniere, essenciais para a receita da sala de cinema, deixam de existir.

Esse prejuízo não é dividido com ninguém. Cai na conta do exibidor, que paga aluguel salários, contas de energia e tributos.

O Brasil produz centenas de longas-metragens por ano. No Cine Glauber Rocha, em 2025, nós exibimos 135 filmes nacionais. Isso sem contar com os longas e curtas que foram exibidos em festivais de cinema que nós acolhemos ou realizamos.

Temos grandes filmes e capacidade de realização. Os prêmios internacionais elevam nossa auto-estima, os produtores se articulam bem e tudo isso nos leva a contar cada vez mais histórias do nosso país. Isso é saudável! Mas, da forma como está, nem mesmo os festivais de cinema do país absorvem boa parte de filmes produzidos. É muito filme que ninguém vê!

Esse cenário é comum a quase todos os países. Alguns poucos filmes dos EUA são dominantes, pelo mundo. Até mesmo na Rússia, país que está em guerra e sofre severo boicote, filmes como Homem-Aranha e Odisséia são exibidos e levam milhares de pessoas às salas em cópias piratas, em salas operadas por empresas do Cazaquistão.

É preciso lutar pela diversidade cinematográfica. Isso é evidente. Mas, na maioria dos países em que há apoio para produção também existe a preocupação em apoiar a distribuição e exibição. Vejamos alguns exemplos:

França

A França não tem uma cota nacional que exija que todas as salas exibam um número específico de dias de filmes franceses. No entanto, até mesmo grandes exibidores assumem compromissos com a diversidade, dando espaço para filmes europeus e cinematografias menos conhecidas. Há também restrições para evitar que um único blockbuster domine excessivamente as telas de um complexo.

Na França, o financiamento é o principal instrumento de política pública, não a coerção. O fundo gerido pelo CNC é financiado, entre outras fontes, por uma taxa de 10,72% sobre cada ingresso. Uma parte desse valor é reinvestida nas próprias salas para reformas, aquisição de equipamentos, melhorias na acessibilidade, modernização e criação de novos espaços. O sistema favorece os pequenos exibidores por meio de taxas de retorno proporcionalmente maiores. O apoio automático pode cobrir até 90% do valor dos investimentos elegíveis, sem impostos, dentro dos limites dos recursos mobilizáveis na conta de apoio de cada cinema.

As salas classificadas como Art et Essai recebem apoio financeiro anual por exibirem uma proporção significativa de filmes recomendados nessa categoria e desenvolverem um trabalho de mediação junto aos públicos, que pode incluir atividades com escolas, jovens e comunidades. Em 2026, cerca de €19,55 milhões foram destinados a 1.352 cinemas e circuitos.

A França recompensa quem trabalha na formação de público, inclusive em colaboração com as escolas. Trata-se de um sistema dos mais elaborados e parceiros, que pensa todo o setor. Não apenas a produção.

Alemanha

A Alemanha também não possui obrigação como uma Cota de Tela nacional. As salas privadas permanecem livres para programar, mas aquelas que exibem cinema alemão, europeu, autoral, infantil ou documental e realizam um trabalho cultural consistente ficam habilitadas a receber recursos públicos.

A FFA (Filmförderungsanstalt - Conselho Federal Alemão de Cinema) financia a modernização, reabertura e criação de cinemas, acessibilidade e formação de jovens. O apoio alcança projetores, sistemas de som, telas, reforma de espaços e medidas de eficiência energética. Pode cobrir até 50% do investimento, normalmente dividido entre subsídio e empréstimo sem juros, com limite geral de €200 mil por estabelecimento e até €350 mil em determinados projetos. Em uma única rodada de 2026, foram destinados €4,3 milhões a 78 iniciativas.

Há também o Liebling Kino, um prêmio federal que concede €7 milhões por ano por reconhecer a qualidade da programação. Salas em cidades com população inferior a 50 mil habitantes recebem uma pontuação extra. Esse suporte é complementado por estados e municípios, incluindo a substituição de projetores tradicionais por aparelhos a laser. O princípio alemão é bastante claro: o Estado não exige que o exibidor acumule sessões vazias. Ele distribui os investimentos e recompensa aqueles que desempenham um papel cultural.

Indonésia

Trata-se de um dos poucos países que possui Cota de Tela, embora essa lei nunca tenha sido aplicada de forma consistente. Por um simples motivo: há forte público para as produções nacionais. Antes da pandemia, em 2019, as produções locais venderam cerca de 51 milhões de ingressos, representando aproximadamente 34% do mercado. Em 2024, atingiram cerca de 80 milhões de espectadores, com uma participação de 65%. Essa mudança ocorreu principalmente devido à atuação do setor privado. Produtoras, distribuidoras e exibidores investiram em terror, comédia, animação e filmes voltados para a família que conseguem se conectar com o público. Em sua maior parte, a cota permaneceu apenas no papel.

Nesse contexto, o suporte às salas que projetam cinema local passou a não ser mais relevante.

Canadá

O Canadá não possui Cota de Tela para os cinemas comerciais. Em vez de obrigar todos os exibidores a programar filmes canadenses, a Telefilm Canada remunera aqueles que assumem voluntariamente esse compromisso.

O programa de apoio à exibição oferece recursos não reembolsáveis para divulgação, formação de público e acessibilidade.

Coréia do Sul

Assim como o Brasil, a Coreia do Sul tem uma Cota de Tela. No entanto, há um grande suporte para salas voltadas ao cinema independente, espaços artísticos, cinematecas, distribuição, estreias e formação de público.

Em outras palavras, é essencial produzir filmes, mas isso não é o bastante. Todo filme tem um público, mesmo que seja reduzido. No entanto, esse encontro não ocorre por decreto: ele requer distribuição, comunicação, curadoria, capacitação cultural, salas adequadamente equipadas e investimento.

Uma rede para o cinema brasileiro

No Brasil, já existe uma quantidade de salas privadas vocacionadas para o cinema brasileiro, para os filmes autorais e para o melhor do arthouse mundial. E existe uma quantidade menor de salas públicas que possuem função das mais importantes (Cine Brasília, Fundação Joaquim Nabuco, Cine Teatro São Luiz…). Essa rede precisa de apoio e pode ser ampliada a partir da construção de uma politica pública.

A presença dos exibidores deve ser voluntária. Há empresários que optam por não exibir cinema brasileiro ou art house, e essa decisão deve ser respeitada. Gerenciar uma sala é uma atividade privada que envolve capital, empregos, contratos e um grande risco.

Não é justo que o Estado interfira em um negócio privado, impondo o que deve ser exibido, causando prejuízos e não assumindo as perdas financeiras. Uma política cultural democrática deve operar por meio de colaboração, incentivo, contrapartida e compartilhamento de riscos.

Uma proposta inicial é destinar 10% dos recursos que já existem no Fundo Setorial do Audiovisual para a formação e a manutenção dessa rede. Se investimos tanto para que os filmes nasçam é razoável reservar uma parte para que encontrem salas bem equipadas, espectadores e alguma vida depois de prontos. Pensar a produção é pensar na exibição, também.

Temos que pensar em como manter e ampliar a rede de salas privadas vocacionadas para o cinema brasileiro, autoral e independente, parcialmente apoiada pelo Estado e avaliada pelo trabalho realizado. Não se trata de sustentar integralmente as salas nem de eliminar seus riscos. Trata-se de dividir uma parte deles e recompensar quem efetivamente leva os filmes ao público.

Os cinemas que integram essa rede devem assumir compromissos concretos: exibir uma programação diversa de filmes brasileiros, abrir espaço para estreantes e produções regionais, apresentar cinema autoral internacional, trabalhar com escolas, garantir acessibilidade, realizar debates e desenvolver projetos com suas comunidades.

A Cota de Tela deve ser substituída por um modelo lógico, em que a coerção se torne parceria. Sairemos da contagem de sessões (vazias ou quase sem ninguém) para a formação de público.

É preciso ter mais e mais filmes brasileiros em nossas telas. Repito: não pela punição, mas pela parceria.

É preciso dar sentido à produção de tantos filmes. É preciso dar um passo adiante.

Fonte dos dados brasileiros de 2026: Painel Indicadores do Mercado de Exibição, ANCINE/SCB, atualizado em 27 de agosto de 2026, com dados acumulados até 26 de agosto.