OPINIÃO

A escassez de líderes já começou

As empresas encontram dificuldades para formar sucessores, enquanto muitos líderes descrevem sua rotina como sinônimo de sobrecarga, pressão e desgaste emocional

V Vitor Igdal

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 05:00

A Inteligência Artificial está transformando o mercado de trabalho em uma velocidade impressionante. Agentes inteligentes já executam tarefas, produzem análises, automatizam processos e ampliam a produtividade das organizações. Enquanto a tecnologia avança, outra transformação acontece de forma silenciosa: está cada vez mais difícil encontrar pessoas que desejem liderar.

Ao conversar com CEOs, executivos e profissionais de RH, percebo um padrão. As empresas encontram dificuldades para formar sucessores, enquanto muitos líderes descrevem sua rotina como sinônimo de sobrecarga, pressão e desgaste emocional. Sem perceber, estamos comunicando que liderar significa carregar um peso, quando deveria representar a oportunidade de desenvolver pessoas e gerar impacto.

Essa será, na minha avaliação, a competência mais escassa e mais valiosa da próxima década. A Inteligência Artificial continuará ampliando nossa capacidade de execução, mas continuará existindo uma responsabilidade profundamente humana: construir relações capazes de transformar talento individual em resultado coletivo.

O Projeto Aristóteles, do Google, ajuda a explicar essa mudança. Depois de estudar centenas de equipes de alta performance, a empresa concluiu que o principal fator para resultados extraordinários não era inteligência ou experiência, mas segurança psicológica. Equipes inovam mais quando existe confiança para compartilhar ideias, admitir erros e aprender coletivamente. O papel do líder passa a ser criar o ambiente onde pessoas conseguem realizar o seu melhor trabalho.

Essa visão ganha ainda mais força com o conceito de saúde social, desenvolvido por Kasley Killam em The Art and Science of Connection. A autora defende que saúde não é apenas física e mental, ela também é social. A qualidade das nossas relações influencia diretamente nosso bem-estar, nossa capacidade de colaborar e nossa performance.

Por isso, acredito que a principal responsabilidade da liderança contemporânea é construir saúde social dentro das organizações. Líderes fortalecem confiança, pertencimento e colaboração. Em um contexto marcado pela atualização da NR1 e pela crescente atenção aos riscos psicossociais, essa deixa de ser apenas uma competência desejável e passa a ser uma prioridade estratégica.

Durante décadas ensinamos gestão de processos, metas e indicadores. O futuro exigirá algo maior: líderes capazes de desenvolver comunidades de alta performance, onde tecnologia e inteligência humana atuem de forma complementar.

A escassez de líderes já começou. As organizações que compreenderem esse movimento antes das demais descobrirão que a maior vantagem competitiva da era da Inteligência Artificial continuará sendo profundamente humana: a capacidade de desenvolver pessoas.