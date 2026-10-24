COMIDA

A gastronomia pode e deve ser tratada como experiência na hotelaria

O jornalista viajou a convite da Costa do Sauípe

Ronaldo Jacobina

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:00

Gnocchi de banana-da-terra Crédito: Júnior Gois/Divulgação

Fui ao Brisa Grand Premium, na Costa do Sauípe, no último fim de semana, levado pela cozinha. Queria conhecer o menu que Fabrício Lemos criou para o resort e entender como a assinatura de um chef premiado se encaixava na rotina de um all inclusive. Voltei satisfeito com o que experimentei e com uma constatação que merece espaço: o trabalho do convidado soma a uma cozinha que já tem qualidades próprias.

Rigatoni kirimure

Essa combinação faz diferença. Uma assinatura conhecida desperta curiosidade, ajuda a escolher o destino e pode motivar uma viagem. Depois do desembarque, porém, a experiência depende de uma equipe que cozinha diariamente para hóspedes com gostos, expectativas e horários distintos. É nesse encontro entre a criação autoral e o trabalho cotidiano que uma proposta como essa precisa se sustentar.

Drinque Fim de Tarde

No Brisa, encontrei motivos para olhar com atenção para os dois lados. Gostei do menu convidado e também da comida do hotel. A satisfação se estendeu à hospedagem de excelência, mas foi à mesa que a visita ganhou seu principal interesse para esta coluna. Em um lugar onde praia, piscina e descanso disputam a agenda, comer bem pode ocupar, com todo o mérito, uma parte importante do programa.

Juice and Wild

Fabrício, que construiu ao lado de Lisiane Arouca a trajetória do Grupo Origem, em Salvador - e divide com ela o reconhecimento do The Best Chef Awards - criou sete pratos exclusivos para o resort. A proposta prevê uma preparação diferente a cada dia da semana, incorporada à oferta do all inclusive.

Peixe grelhado, risoto cítrico e caldo de mariscos

O repertório reúne ingredientes familiares à mesa baiana e brasileira em combinações que carregam a linguagem do chef. Estão ali o nhoque de vatapá com lagosta e pupunha, o arroz de moqueca de camarão com farofa de licuri e o baião de dois com carne do sol e creme de queijo. O menu também abre espaço para cupim braseado com mousseline de mandioca, cebola brûlée e brócolis, além de massas, peixe e cordeiro.

Pappardelle ao ragu de cordeiro

Há um sentido nessa escolha. Para quem vem de fora, a refeição oferece uma aproximação com o lugar da viagem. Para quem vive na Bahia, permite reconhecer ingredientes e descobrir outras maneiras de apresentá-los. É uma oportunidade de dar ao hóspede referências do destino também pelo paladar.

Cupim de panela Risoto cítrico & caldo de mariscos

A experiência ganha continuidade no copo, o que não deixa de ser mais um atrativo para o hóspede, especialmente aquele que aprecia bons drinques à beira-mar. Pois bem, o Brisa Grand Premium – o mais sofisticado do complexo hoteleiro - convidou Jonatan Albuquerque, sócio e diretor criativo do Purgatório Bar, para desenvolver uma carta de 11 drinques exclusivos.

Sal & Brisa

Com trabalho reconhecido em premiações nacionais e projeção internacional por meio do bar, incluído entre os 500 melhores do mundo, Jonatan levou para o resort uma coquetelaria que merece atenção própria.

Baião de dois Carne do sol & creme de queijo

Entre as criações, o Sal & Brisa parte de um hábito bem conhecido por aqui pelas bandas do Nordeste: comer manga com sal. A referência aparece na combinação de vodca, licor de mel de cacau e cordial de manga salgada. O Caju Sour reúne cachaça infusionada com pasta de amendoim, redução de caju e ingredientes cítricos. Já o Brisa Âmbar trabalha gin e tamarindo.

Arroz de moqueca de camarão

São escolhas que revelam preocupação com a bebida para além da oferta de rótulos. A carta está disponível no Costeira Bar, no lobby, e nove das receitas também chegam aos bares da piscina. Assim, o cuidado com a coquetelaria acompanha diferentes momentos da estadia, integrado à experiência do resort.

Ritmo das Ondas

A visita me deixou uma boa impressão justamente pelo conjunto. A presença de Fabrício e Jonatan dá visibilidade à proposta, enquanto a cozinha do hotel sustenta o prazer das outras refeições. Saí satisfeito com ambas. E com vontade de ver a gastronomia ocupar cada vez mais esse lugar na hotelaria: um motivo para fazer as malas e uma boa razão para querer voltar.

Costa Dourada

E mesmo conhecedor do provérbio “conselho e água só se dá a quem, pede", ouse desobedecer a sabedoria popular: se você ainda não visitou o novo e revitalizado complexo Costa de Sauipe sob a gestão da Aviva, não tarde a fazê-lo. Desta vez fui direcionado pra cozinha, mas logo quero voltar para curtir a hospitalidade daquela equipe maravilhosa e viver uns dias de dolce far niente, porque eu (e você aí também), merecemos, né?

Serviço: