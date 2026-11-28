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A guerra da carne: não convidem Macron para o churras

Presidente francês chama proteína animal brasileira de “dopada” e reacende suspeitas de protecionismo comercial na relação entre a União Europeia e o Mercosul

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

Emmanuel Macron desferiu um ataque grosseiro contra os produtores brasileiros Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

Jamais convide Emmanuel Macron para sua casa. Sem que nem pra quê, como se diz na Bahia, o presidente francês chamou a carne brasileira de “dopada” – a mesma que, durante mais de 40 anos, ajudou a garantir a segurança alimentar do Velho Continente. Desde setembro, nem a França nem os demais países que compõem a União Europeia compram carne brasileira, numa espécie de retaliação velada para agradar aos produtores rurais franceses após o acordo com o Mercosul.

A declaração do presidente francês revolta, com toda a razão, produtores rurais de todo o Brasil. Macron falava com produtores franceses e jogou para a galera ao criticar a proteína animal produzida aqui e comemorar a suspensão da comercialização na Europa. “A carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida”, disse ao grupo.

O francês ignora, ou finge não saber, que não foi encontrada qualquer irregularidade na carne brasileira. Técnicos da Comissão Europeia estiveram no Brasil entre 24 de agosto e 4 de setembro e avaliaram órgãos públicos e estabelecimentos de produção de frango e mel. Em relatório divulgado em 28 de setembro, concluíram que o sistema brasileiro atende às exigências do bloco. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a própria ministra da Agricultura da França, Annie Genevard, reconheceu o rigor da auditoria e o cumprimento das normas europeias.

A justificativa para a suspensão foi o uso de antimicrobianos no tratamento de infecções animais, permitidos no Brasil, mas proibidos na França. Produtores com quem já conversei sobre o assunto explicam que os europeus têm dificuldade de compreender as diferenças entre a produção de alimentos em clima temperado, como acontece na Europa, e em clima tropical, como é o caso do Brasil. Por aqui, calor e umidade demandam cuidados muitas vezes desnecessários por lá.

Se Macron e companhia não querem comer, tudo bem. Mas, ao usar termos como “carne dopada” para se referir à produção de uma potência alimentar, o presidente francês parece não estar preocupado apenas com a qualidade do alimento que chega à mesa dos europeus. Tem cara de guerra comercial. E esse tipo de inimigo é o mais perigoso: vem dar tapinhas nas costas, posa para foto, mas ataca uma das atividades econômicas mais importantes do país. Capaz de petiscar e sair falando mal.

Seria engraçado, não fosse o tamanho do prejuízo, lembrar que Lula e Macron já protagonizaram cenas de tanta proximidade que chegaram a render memes mundo afora, com direito a comparações com um álbum de casamento. Abraços, sorrisos, elogios públicos e declarações de amizade marcaram os encontros dos dois presidentes, inclusive durante a visita de Estado do brasileiro à França, em junho do ano passado. Pelo visto, a lua de mel diplomática não impede que, na hora de defender os interesses franceses, Macron deixe o romantismo de lado.

O mundo mudou mesmo

Falando em Europa, uma imagem que circulou nos últimos dias merece algumas análises. Nela, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin aparecem sentados em posições semelhantes às de Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Josef Stalin na histórica Conferência de Yalta, em 1945. A montagem, produzida por inteligência artificial, não é um registro real do encontro dos três líderes, que aconteceu em Shenzhen, na China. Mas o simbolismo da comparação é interessante. A primeira observação diz respeito ao local. Yalta fica na Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia em 2014. Foi lá que, em 1945, os líderes das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial se reuniram para discutir os rumos do mundo no pós-guerra. A conferência ajudou a definir uma nova ordem internacional, marcada pela divisão de áreas de influência entre as grandes potências. Mais de 80 anos depois, a reunião de Xi, Trump e Putin em território chinês reforça a percepção de que o eixo do poder mundial mudou. Na montagem que viralizou, há ainda outro detalhe simbólico: a China ocupa o lugar que, naquela fotografia histórica, pertencia à Europa. Outros tempos.

O 4º mais feliz

O Brasil é o quarto país onde as pessoas se sentem mais felizes no trabalho. Está à frente de grandes economias, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, de acordo com o Índice Global de Alegria no Trabalho, levantamento realizado pela Ticket em parceria com a consultoria Opinium, em 27 países. A Índia lidera, com 73 pontos, seguida por México e Peru, ambos com 72. O Brasil aparece logo depois, com 70. Apesar da boa colocação, a realidade por aqui ainda está longe de ser ideal. A classificação de alta alegria começa em 75 pontos. Sabe quantos países chegaram lá? Nenhum. Pelo visto, felicidade no trabalho ainda é artigo de luxo, mesmo entre os mais bem colocados.

É oferta e procura

O ritmo de expansão dos data centers, estruturas fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial e de outras tecnologias digitais, pode esbarrar numa das mais antigas leis econômicas. O princípio da oferta e da procura é implacável. O Financial Times mostrou, na última semana, que empresas de tecnologia estão enfrentando aumentos de até 45% nos preços de equipamentos depois da assinatura dos contratos, principalmente no caso dos servidores equipados com chips da Nvidia. Os acordos são fechados com bastante antecedência, mas, na hora da entrega, os fornecedores estão cobrando valores adicionais, em um cenário no qual a demanda por esses equipamentos supera amplamente a oferta. É a velha lei do mercado mostrando que nem mesmo os gigantes da tecnologia estão imunes a ela.

Um ano com o rim de um porco

Molly Falco, de 58 anos, completou um ano vivendo com um rim de porco geneticamente modificado, mostrou uma reportagem do Fantástico na última semana. Ela aceitou participar de um protocolo experimental de xenotransplante – procedimento que utiliza órgãos de outras espécies em seres humanos – conduzido por uma equipe do Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, da qual faz parte o médico brasileiro Leonardo Riella. O órgão continua funcionando e Molly permanece livre da hemodiálise, um marco importante para uma área da medicina que pode ajudar a reduzir a enorme fila de espera por transplantes. A ciência ainda tem um longo caminho pela frente, mas um ano com um rim de porco já é um feito e tanto. Vida longa a Molly!

meme da semana

Está chegando a época de um dos memes mais duradouros de todos, o Rei Roberto Carlos nos festejos de final de ano. Como será que estão os preparativos dele para o sempre tão aguardado especial de dezembro? E o que será que este homem faz o resto do ano, gente?