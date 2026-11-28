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A IA brasileira tem molho?

A internet embaralhou ainda mais essa distinção. Com as IAs, tentamos dar nacionalidade a redes que atravessam fronteiras

Andre Stangl

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:00

O que significa criar uma inteligência artificial brasileira? Crédito: Andre Stangl com IA

Nas últimas semanas, tenho tentado acompanhar o desenvolvimento de inteligências artificiais brasileiras. Confesso que está ficando difícil. A cada dia descubro um projeto, uma plataforma ou um modelo que reivindica para si a condição de IA nacional.

Em novembro do ano passado, um levantamento apresentado pela Universidade Federal de Goiás identificava mais de 50 modelos de linguagem em português. Neste mês, a associação que reúne as empresas estaduais de tecnologia da informação apresentou um catálogo com 115 iniciativas de IA na administração pública estadual. São levantamentos diferentes, mas dão uma dimensão do que está acontecendo.

Acho muito boa essa explosão de experimentos locais. Mas o que significa criar uma inteligência artificial brasileira? Se uma equipe em Teresina treina um modelo com textos em português, usando chips desenhados nos Estados Unidos, em que momento essa IA se torna brasileira? E se um professor baiano instala num servidor da universidade um modelo desenvolvido na China e o põe para trabalhar com seus alunos? Comecei a fazer uma lista das nossas IAs achando que o difícil seria acompanhar os lançamentos. O difícil acabou sendo decidir o que entrava na lista.

Só entre os modelos de linguagem já dá para montar um pequeno aviário. Tem o Sabiá e o Sabiazinho, da Maritaca AI, e o Tucano, projeto que abriu para consulta os textos de treinamento, o código e até os registros do processo. A lista cresce com a Amazônia IA, da WideLabs, que inclui modelos de texto, voz e visão. Em Goiás, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG lançou o Lumi, que parte de um modelo da Nvidia e pode ser adaptado por empresas. No Piauí, o projeto SoberanIA inclui o modelo Soberano e uma coleção de textos em português chamada Jabuticaba. Dela saiu também o JabuticaBERT, treinado para tarefas de compreensão de texto.

Quando passo dos modelos aos usos, a lista muda de cara. A Clarice.ai ajuda a escrever e revisar em português. A Pax cruza informações para investigações policiais. No serviço público, há o projeto Inspire, do Ministério da Gestão com o CPQD, e a iniciativa do Serpro de desenvolver uma plataforma sob gestão pública. Aqui na Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado encomendou ao Senai Cimatec uma ferramenta para lidar com processos repetitivos. E o Instituto BAH.IA reúne seis instituições baianas com pesquisas que vão do uso de IA no SUS à detecção de incêndios. Se o critério fosse parecer com o ChatGPT, boa parte do que fazemos de mais interessante ficaria de fora.

Vale desembaraçar um pouco mais esse novelo. Treinar um modelo desde o início exige escolher com que material ele vai aprender. Partir de um modelo existente e ajustá-lo com exemplos de uma área também modifica seu funcionamento. Outra coisa é permitir que ele consulte um acervo na hora de responder. Com a técnica conhecida pela sigla RAG, uma prefeitura pode atualizar a tabela dos horários de ônibus e dar ao assistente acesso à nova versão sem precisar treiná-lo outra vez. Há ainda a decisão sobre onde ele roda. O servidor pode estar em Salvador, o modelo vir de fora e a informação que mais importa ao passageiro ter sido atualizada naquela manhã por alguém na garagem. Quem já esperou um ônibus que só existe na tabela sabe qual dessas camadas gostaria de poder corrigir.

Lembro de Bruno Latour e de suas perguntas sobre estradas e ferrovias: são locais ou globais? A internet embaralhou ainda mais essa distinção. Com as IAs, tentamos dar nacionalidade a redes que atravessam fronteiras. Mas suponhamos que tenhamos resolvido a parte técnica e que a nossa IA já fale português do Brasil. Com que sotaque? Em Salvador, “barril” pode ser uma descrição bastante precisa de uma situação complicada. Experimente explicar qual, sem contar quem falou, em que tom e a propósito de quê. Um assistente pode aprender a salpicar a conversa com um “é nenhuma” e continuar tratando como erro a frase que um estudante baiano escreveu do jeito que fala, viu? E por que, quando a máquina escreve como alguém de Sampa, quase nunca nos ocorre chamar aquilo de regionalismo?

A televisão sabe desse dilema e, ainda assim, erra o tom. Nos primeiros capítulos de Lá na Minha Terra, a nova novela das seis, o sertão de Lavra Seca apareceu em tons de terra, com gente carregando água em cabaça. Coube a São Paulo a paisagem da prosperidade contemporânea. É curioso o contraste com A Nobreza do Amor, a novela anterior, que buscou ampliar o imaginário televisivo com suas referências à cultura africana. Aliás, uma das respostas mais criativas à nova novela foi produzida com inteligência artificial. A paródia Su-Destino inverteu os clichês, submetendo o Sudeste ao mesmo tratamento caricatural frequentemente dispensado ao Nordeste. A graça está na facilidade com que entendemos a provocação. Uma ficção assumida pode alargar o repertório de quem assiste. Um retrato que todo mundo reconhece de primeira pode apenas devolver o que já estava na cabeça de quem o fez.

Essa questão me acompanha desde o mestrado. Em 2004, os brasileiros estavam conquistando o Orkut, uma plataforma que não haviam criado, mas que transformaram em território de convivência. Eu me perguntava, então, o que nos autorizava a chamar a nós mesmos de brasileiros. A língua? A cultura? O território? A escolha? Diante da multiplicação das IAs, reencontro a inquietação: quem define a identidade de uma tecnologia e quando ela passa a pertencer a uma cultura?

Talvez haja uma espécie de antropomorfização cultural quando atribuímos nacionalidade a uma IA, como se a tecnologia tivesse identidade e pertencimento nos mesmos termos que uma pessoa. Mas acho que estamos misturando duas experiências. Uma é a produção da tecnologia, sua infraestrutura, seus dados e sua suposta identidade nacional. A outra é a apropriação cultural que emerge da relação cotidiana, às vezes quase simbiótica, entre cada pessoa e a IA. Uma mesma plataforma pode dar origem a ambientes de interlocução muito diferentes, atravessados pelos repertórios e pelas visões de mundo de seus usuários. Uma IA precisa nascer brasileira ou pode se tornar brasileira nas relações que estabelecemos com ela?

Isso não significa ignorar quem controla a infraestrutura. Em entrevista recente a Outras Palavras, o filósofo Yuk Hui observa que o Brasil pode usar uma placa de processamento fabricada no exterior e, ainda assim, intervir em várias camadas da tecnologia. Podemos decidir que dados reunir, o que um algoritmo deve considerar uma boa resposta, que aplicação vale desenvolver e quem terá autoridade para mudar as regras. É assim que entendo sua ideia de tecnodiversidade. Se uma escola indígena quiser construir um assistente na língua de seu povo, uma das decisões mais importantes talvez seja quais histórias podem ser contadas, por quem e em que ocasião. Para respeitar essa escolha, a melhor resposta da máquina, em certos casos, seria guardar silêncio. Qual teste de desempenho daria ponto por isso?

Precisamos tomar cuidado para que, na legítima busca pela soberania tecnológica, não acabemos reinventando o mito da pureza identitária. Uma IA brasileira não deveria ser aquela capaz de responder como um brasileiro típico, até porque esse personagem talvez nunca tenha existido. Deveria ser uma tecnologia capaz de acolher nossas diferenças, nossas contradições e nossas constantes reinvenções.

Quem sabe, em breve, teremos IAs de pequenas comunidades, povos indígenas, coletivos culturais, escolas ou grupos de amigos, algumas rodando num notebook. Nem todas precisarão competir com as grandes plataformas internacionais. Algumas poderão ser interessantes justamente por não pretenderem servir a todo mundo. Mais do que uma grande inteligência artificial brasileira, talvez precisemos de muitas inteligências brasileiras. Mas, antes de ensinarmos às máquinas o que significa ser brasileiro, será que nós ainda sabemos o que isso significa?

(coescrito com uma IA)