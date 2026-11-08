OPINIÃO FLAVIA AZEVEDO

A inteligência artificial tem sexo e é masculino

Sem a presença de mulheres na criação dos algoritmos, o mundo digital repete padrões que já afetam nossos bolsos, nossas vagas de emprego e nossa segurança

Flavia Azevedo

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:00

O mundo está sendo recriado por pessoas do sexo masculino Crédito: Imagem gerada com IA

Acabo de chegar de mais um treinamento para uso de IA. Quem estava ensinando? Um gentil, inteligente e educado homem. Tem problema isso? De jeito nenhum, mas é um sinal. Antes que você torça o nariz para "mais uma conversa de feminista", talvez fosse importante entender que não é exagero afirmar que, neste momento, o mundo está sendo recriado por pessoas do sexo masculino. Ou seja, mal tivemos tempo de organizar as estruturas do mundo físico - onde ainda lutamos por salários iguais, espaço na política, combate à violência e divisão do trabalho doméstico - e fomos arremessadas para um novo palco de guerra. O problema é que, também nesta nova fronteira, as regras do jogo estão sendo escritas sem a nossa presença. Exagero? Pois venha ver.

Enquanto você tenta dar conta da sua rotina, robôs e algoritmos decidem quem consegue um empréstimo no banco, qual currículo passa na seleção de um emprego e que rosto será mais facilmente reconhecido pelas geringonças digitais. Você piscou e a inteligência artificial já organiza a sociedade. Só que a IA tem sexo: segundo o relatório global da UNESCO, apenas 20% dos profissionais que criam e desenvolvem tecnologias de IA no mundo são mulheres.

Inteligência artificial 1 de 25

No Brasil, a situação é um tanto mais complexa. O estudo setorial da Associação Softex, divulgado no início deste ano, revelou que as mulheres ocupam apenas 19,2% dos postos de trabalho em TI e irrisórios 4,7% dos cargos de liderança em projetos de inteligência artificial. Isso significa que, em cada dez pessoas decidindo como os robôs raciocinam em nosso país, não há sequer uma mulher no comando da mesa. Resultado é que o mundo digital está nascendo com a mesma cara, o mesmo perfil e o mesmo viés do velho mundo que conhecemos. Esse que nunca prestou para mulheres.

Mas como isso impacta o nosso dia a dia? Existe a ilusão de que computadores são neutros porque lidam com números. Só que a inteligência artificial não inventa nada do zero, pelo contrário. Nicolelis (médico, neurocientista e pesquisador brasileiro amplamente reconhecido como um dos pioneiros mundiais no campo da interface cérebro-computador) já explicou não sei quantas vezes que ela aprende devorando os dados acumulados pelo pensamento humano. Então, se uma equipe formada quase exclusivamente por homens programa um sistema, os preconceitos históricos da sociedade, trazidos por esses homens, viram linhas de código. Simples assim.

Inteligência Artificial vai substituir seu emprego? 1 de 4

Isso é fato comprovado na prática. Ficou famoso o caso do algoritmo de recrutamento da Amazon, que precisou ser desativado depois que descobriram que o robô descartava sistematicamente currículos que contivessem a palavra "feminino". O motivo é que a IA foi treinada com o histórico de contratações dos 10 anos anteriores, período em que a maioria esmagadora dos contratados era homem. Para o programa, ser mulher virou automaticamente um critério de desqualificação.

O mesmo preconceito algorítmico atropela a segurança e a imagem das mulheres. A pesquisa Gender Shades, liderada por cientistas do MIT Media Lab, provou que softwares de reconhecimento facial erram menos de 1% das vezes ao identificar homens brancos, mas falham em até 34,7% dos casos quando tentam identificar mulheres, principalmente de pele escura. Para completar, uma auditoria do grupo Bloomberg no gerador de imagens Stable Diffusion revelou que a ferramenta associou a palavra "engenheiro" a homens em mais de 80% das gerações, empurrando a figura feminina exclusivamente para cargos de baixo salário e papéis de cuidado.

O impacto no bolso de mulheres é ainda mais assustador. A inteligência artificial também elimina postos de trabalho prioritariamente femininos. O relatório Global Gender Gap Report, do Fórum Econômico Mundial com dados do LinkedIn Economic Graph, faz um alerta: as mulheres ocupam 57% das funções administrativas, de atendimento e de suporte - exatamente os empregos que estão na linha de frente para desaparecer com a automação nos próximos anos. Estamos fora das vagas milionárias que criam a IA, mas somos a maioria nas vagas que serão destruídas por ela. Calma que ainda piora um pouquinho.

A falta do olhar feminino na arquitetura dessas ferramentas transformou a internet em um ambiente cada vez mais perigoso. Um relatório da organização Deeptrace mostrou que 96% de todos os vídeos deepfake não consentidos na internet são conteúdos pornográficos, e 99% das vítimas são mulheres. Essa violência digital em massa acontece porque softwares de geração de imagem são lançados no mercado sem travas éticas e sem que a integridade física e psicológica das mulheres seja tratada como prioridade técnica. Como é o nome disso? Machismo e misoginia, você sabe muito bem.

Fato é que se não tomarmos uma atitude agora, o mundo virtual – que nos envolve com cada vez maior intensidade - será apenas uma versão automatizada de todas as injustiças das quais já estamos cansadas. Precisamos de leis que exijam auditoria ética obrigatória em todo algoritmo antes de ir ao ar, financiamento pesado para empresas de tecnologia fundadas por mulheres e incentivo real para meninas ocuparem as ciências exatas. Se o mundo está sendo recriado neste exato instante, nós precisamos estar lá para programar a nossa própria existência. Agora é só decidir de que políticos vamos cobrar. Seja de quem for a “tropa” ou o “exército”, a gente precisa, urgentemente, começar a pautar.