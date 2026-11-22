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A menina que espalha livros

"A menina nunca saiu da escola pública. De aluna, se tornou professora, alfabetizadora, escritora e encantadora de gente que, com ela, aprende a desejar livros"

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 13:00

"A menina perdeu a conta de quantos livros – com cheirinho de novo – já distribuiu" Crédito: Shutterstock

Eu me encantei com o brilho nos olhos daquela menina. Filha de um motorista e de uma costureira, ela tecia amor pelos livros com intensidade única. Cresceu cercada de “causos”, com histórias orais povoando a imaginação, com livros didáticos, mas carente de acesso à literatura. Nem podia chamar de biblioteca o espaço da escola, em São Sebastião do Passé, que reunia os títulos que aguçavam a curiosidade. Diante de olhos tão alongados de desejo, Pollyana, de Eleanor H. Porter, e Ciranda de Pedra, de Lygia Fagundes Telles, foram emprestados na condição de serem devolvidos no dia seguinte. O senso de urgência a fazia devorar os livros.

Só mais tarde, depois de muito praticar o jogo do contente, a menina começou a se incomodar com o perigo de silenciar dores, a questionar a branquitude das personagens, tão distantes do que via no espelho. Negros não habitavam as páginas que folheava, quando raramente apareciam, era no papel de serviçais. Ela não se via representada, mas ansiava por novas histórias. A Fada que tinha ideias era também branca e deixou uma pista de como ter seu primeiro livro. Roubou, confessa. Gostou tanto que não devolveu à escola. E, já aposentada, encontrou um jeito de pagar a dívida da infância.

A menina nunca saiu da escola pública. De aluna, se tornou professora, alfabetizadora, escritora e encantadora de gente que, com ela, aprende a desejar livros. Eu posso levar esse livro para casa?, o pedido de uma das crianças que estava em uma das contações de histórias fez nascer o seu projeto social. Um livro para chamar de meu. A menina perdeu a conta de quantos livros – com cheirinho de novo – já distribuiu. Para cada título que leva sua assinatura vendido, outro é doado para uma criança carente de acesso à literatura. Já foram milhares de exemplares.

A menina alfabetizou a mãe e eternizou dona Trindade como personagem em seus livros infantis. Em muitos deles, dona Trin contracena com mulheres negras apagadas pela história, resgatadas pela pesquisa e pela memória, como a heroína Maria Felipa e Almerinda Farias Gama. Negra, alagoana, nordestina, Almerinda é ainda menos conhecida apesar da importante atuação em defesa do voto das mulheres.

Foi emocionante pisar de mansinho com a menina no salão nobre do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e vê-la apresentando com encantamento personagens retintas que a história insiste em deixar passar em branco. A menina marcou naquele espaço de poder as conquistas históricas de Maria Felipa, de Almerinda e as dela própria. Ensinando com amorosidade que o combate ao racismo precisa ser uma defesa de todos, dos socialmente lidos como brancos, como eu, principalmente.

Nos Vários Escritos, de Antônio Candido, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso a diferentes níveis de cultura. “Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável”.

Recorro à Ciranda de Pedras, que estou lendo só agora por indicação da menina, para entender a grandiosa nulidade dos livros. “É preciso amar o inútil. Criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre dois pontos pode ser uma linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas”.

Que presente navegar ao lado dessa menina que tem o MAR no nome. Ubuntu, Marcia Mendes. Eu sou muito mais porque somos juntas!