A palavra de ordem para o estilo das pessoas nas ruas de Salvador é conforto, mas claro sem perder a bossa

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:00
A turista pernambucana Ana Helena Lemos (@_anahl) estava batendo perna pelo Centro Histórico com um look preto e branco bem leve , mas sem perder o estilo.
A combinação de acessórios de prata roubou a cena e deu um todo um toque de autenticidade maximalista a produção.
Caic Costa (@caiccosta) apostou em um visual bem urbano , mas sem perder o conforto. Nos pés uma sandália flat e até uma bolsa para levar o necessário para o dia-a-dia. A camisa polo retrô se destaca.
Natielly Santos (@natty.san) nos chamou atenção pela jardineira jeans que já traz um ar retrô e ao acrescentar o chapéu bucket deixou o outft ainda mais desontraído.
A artista Andrea May (@mayakahd) mostra como a composição de cores pode ajudar na hora de vestir. Seu combo camiseta mais calça pantalona em tons complementares criou um ótimo efeito.