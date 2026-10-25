MODA

A palavra de ordem para o estilo das pessoas nas ruas de Salvador é conforto, mas claro sem perder a bossa

Confira nossa curadoria



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:00

Veja o visu da galera Crédito: Helenildo Amaral

A turista pernambucana Ana Helena Lemos (@_anahl) estava batendo perna pelo Centro Histórico com um look preto e branco bem leve , mas sem perder o estilo.

A combinação de acessórios de prata roubou a cena e deu um todo um toque de autenticidade maximalista a produção.

Caic Costa (@caiccosta) apostou em um visual bem urbano , mas sem perder o conforto. Nos pés uma sandália flat e até uma bolsa para levar o necessário para o dia-a-dia. A camisa polo retrô se destaca.

Natielly Santos (@natty.san) nos chamou atenção pela jardineira jeans que já traz um ar retrô e ao acrescentar o chapéu bucket deixou o outft ainda mais desontraído.